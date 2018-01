El fiscal mantiene acusación para los 'cerebros' del caso Facturas

Pocas sorpresas ha deparado el fiscal José María López Cervilla al elevar a definitivas sus conclusiones en la sesión del caso 'Facturas' celebrada este lunes en la Audiencia Provincial de Almería. Su relato sobre el presunto saqueo al extinto Patronato de Turismo se mantiene casi coma a coma y los principales acusados y supuestos ideólogos de esta trama, el exvicepresidente provincial Luis Pérez Montoya y la exsecretaria de dicho organismo, María Teresa González se quedan prácticamente como estaban antes de que se celebrase la vista oral. La Fiscalía de Almería ha mantenido su petición de siete años y nueve meses de prisión para Luis Pérez Montoya por delitos continuados de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial y prevaricación y pide además su inhabilitación durante 19 años y medio y una indemnización a la Diputación de 690.821,07. También mantiene su acusación contra María Teresa González, que se enfrenta a nueve años y diez meses de cárcel y al pago de una indemnización a la Institución Provincial de 696.202,99 euros.

El Ministerio Público reitera que la cantidad total sustraída de los fondos públicos del Patronato de Turismo asciende a 694.025,76 euros y que María Teresa González "participó en la sustracción de toda la cantidad, Luis Pérez Montoya en 690.821,07 euros, Joaquín Conde -'Publifiestas Conde'-en 509.606,84 euros, y Francisco Javier Guerrero y Arístides Javier Martos -'Leitour Viajes'- en 363.187,84 euros". "Estas cantidades representan una parte importante del presupuesto con el que contaba el Patronato Provincial de Turismo para el cumplimiento de sus fines en general la promoción turística de la provincia de Almería y supuso un daño a ese servicio público", asegura el fiscal, quien precisa que la facturación por conceptos no reales de 'Leitour Viajes' -la empresa con mayor implicación en el caso junto a 'Publifiestas Conde'- al Patronato en el año 2009, "en la que participaron los cinco acusados antes relacionados", ascendió a 246.064,43 euros. "Esa cantidad fue sustraída del presupuesto aprobado por acuerdo del Consejo Ejecutivo de 9 de marzo de 2009 para Plan de Actuación de asistencia a ferias y eventos turísticos de ese año 2009 que era de 407.500 euros por lo que se defraudó el 60,38% de la cantidad destinada a ese fin". asegura. Según el fiscal, el exvicepresidente provincial y la exsecretaria del Patronato Provincial de Turismo, acordaron a finales de septiembre de 2007 un "plan para apropiarse de fondos públicos" de este organismo público y "quedárselos para sí o destinarlos a gastos particulares ajenos a la función pública de sí mismos o de otras personas". El fiscal apunta que estos "se concertaron con empresarios que contrataban con el Patronato para el suministro de bienes y servicios" para que elaborasen facturas por unos servicios que "no se prestaban o bienes que no se entregaban" en las que se indicaba como concepto "servicios que podrían ser propios del organismo autónomo", y que eran selladas y rubricadas por cualquiera de ellos.