El fiscal solicita una pena de nueve años de prisión por un delito de homicidio en tentativa

La Fiscalía Provincial de Almería ha mantenido este viernes su petición inicial de nueve años de prisión para R.M.G. por presuntamente haber intentado matar a su pareja con una piedra si bien, de forma subsidiaria, ha interesado cinco años de prisión por un supuesto delito de lesiones después de que la víctima afirmara en su declaración que las heridas que presentaba en la cabeza y por las que estuvo un día hospitalizada se has hizo ella al darse contra una puerta cuando salía de la casa. Durante las conclusiones de la vista oral, la fiscal ha considerado que, aunque la mujer ha variado su versión y el acusado ha negado recordar nada de los sucedido, las muestras de AND recogidas de las zapatillas y del pecho del acusado cuyo perfil genético coincide con el de la mujer así como la declaración de la testigo que ha ratificado que encontró al hombre con una camisa en la mano y le manifestó que su pareja "se había librado por se ha escapado" constituyen prueba de cargo para mantener la acusación. Asimismo, ha apuntado las heridas y contusiones que la mujer presentaba en la cabeza, zona que ha considerado de "riesgo vital" para mantener sus peticiones por tentativa de homicidio unido al "animus necandi" del acusado, aunque haya incluido la pena subsidiaria por lesiones después de que los forenses, quienes no han podido más que determinar que las heridas se efectuaron con un "objeto contundente", señalaran que en este caso concreto las heridas presentadas pudieran ocasionar la muerte de la víctima. Igualmente, se ha basado en las declaraciones de los agentes actuantes que atendieron a la mujer en el Hospital Torrecárdenas de Almería, ante quienes la víctima manifestó que su pareja le había agredido con una piedra en la cabeza mientras dormía en un sillón del patio de la casa.