El alcalde, "flexible" con la Plaza Vieja pero no antes de haber pulsado a los colectivos sociales

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha vuelto de nuevo a hacer declaraciones acerca del proyecto diáfano de la Plaza Vieja –sin el actual arbolado perimetral y sin el Pingurucho–, navegando entre complicadas aguas. El regidor, que asegura que el Ayuntamiento será “flexible” en aras de alcanzar un consenso social que obtenga la “plaza de la concordia”, esperará a que su equipo de gobierno finalice la ronda de contactos que están manteniéndose con diferentes colectivos sociales antes de introducir posibles cambios. Si bien, y dicho ésto, advirtió de que ello no significa que “se vaya a tomar una decisión en concreto diferente a la hemos tomado ya”.

Los comentarios en las redes sociales acerca de la supresión del arbolado de la Plaza Vieja no se han apagado y la recogida de firmas a través de la plataforma change.org supera ya las 15.500 rúbricas a favor de la conservación de la veintena de ficus, ya que el alcalde aseguraba ayer que las palmeras (cinco en total) se mantendrán. “El Ayuntamiento va a ser sensible con todas las opiniones, todas son respetables”, y quiso incidir sobre los elementos vegetales que incorpora el proyecto de Fomento. Son jardineras y también hizo referencia a arbolado situado de otra manera para no entorpecer la visibilidad de las fachadas. Estos detalles están siendo explicados a los colectivos en esa ronda de contactos iniciada, según el alcalde, ante la “desinformación” de carácter interesado que, en su opinión, esta difundiendo los grupos de la oposición con “mala intención”.

“Si al final se entiende que la vegetación puesta en el proyecto hay que modificarla en algo, porque eso va a conseguir unir a la gente, se hará sin ningún tipo de problema”, a lo que añadió, poco después, en su discurso que “no estoy diciendo que tras esa ronda se vaya a tomar una decisión en concreto diferente a la que hemos tomado ya”.

En cuanto a si tendrá en consideración el equipo de gobierno las citadas firmas, reconoce el “importante número” de personas que están en contra del traslado del arbolado. “Hay que tener en cuenta todas las opiniones, las que se expresan a través de esa plataforma como la de las redes y las que me hacen a mí cuando me paran en la calle o en la cafetería”, subrayando que “lo que nos debería preocupar a todos es terminar, después de 18 años, las obras de la Plaza Vieja”.