El funcionamiento de los centros de salud de Almería cambia de 'cultura'

En poco menos de tres meses los usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), van a comenzar a ser partícipes de los múltiples cambios que la Junta de Andalucía está realizando en los centros de salud, a través del llamado Plan para la renovación de la Atención Primaria. Una iniciativa, que según ha señalado la directora-gerente del Distrito de Atención Primaria de Almería, Margarita Acosta, "persigue un cambio de cultura", en el que la Atención Primaria se convierte en la "columna vertebral", del sistema sanitario público. Tal y como ha detallado, "por nuestras consultas pasan millones y millones de personas", que serán los principales beneficiarios de esta nueva herramienta. Algunos de los cambios que se incluyen son entre otros, que cada usuario contará además de con su médico, con su enfermera de cabecera. "Ambos tendrán su propia consulta, y para eso se están haciendo obras en los centros de salud que lo requieren". "No obstante médico y enfermera estarán en contacto permanente para tener constancia de todo lo relativo al paciente en cuestión". Los usuarios podrán pedir directamente cita con la enfermera para determinados procesos en los que no es necesario el facultativo. Otra de las novedades que trae el nuevo Plan es que los médicos podrán pedir pruebas diagnósticas, lo que supone acortar los tiempos en determinados procesos. "Aquí existen una serie de protocolos específicos que el médico debe de seguir a la hora de solicitar o no la prueba". También llegarán a los centros de salud ecógrafos -técnica en la que ya se forman los médicos de familia-. Este avance en medios diagnósticos, que se complementa con la posibilidad de pedir analíticas de mayor complejidad, permitirá descongestionar los centros de especialidades y hospitales y evitar demoras innecesarias. "Estamos trabajando para que en todos los centros de salud existan los mismos recursos sin distinción alguna". Uno de los objetivos esenciales de esta nueva perspectiva de la Atención Primaira es que el facultativo sea médico de "familia", término que literlamente incluirá a todos los miembros posibles del núcleo familiar. "Hay patologías que dependen de factores que precisamente tienen que ver con el entorno y con características genéticas que "cuando los miembros de una misma familia no tienen el mismo médico, el profesional desconoce". Para que todo esto será posible, Salud ha reforzado las plantillas con más médicos, enfermeros, trabajadores sociales, matronas, fisioterapeutas y odontólogos. Los cupos de cada médico también se están equiparando, para distribuir de una forma equitativa a los pacientes entre los médicos. Con todo esto los facultativos dispondrán de más tiempo para los usuarios. La Estrategia de Renovación de la Atención Primaria busca fortalecer e incrementar el prestigio y reconocimiento formal de este nivel asistencial ante la población andaluza y reforzar el papel de sus profesionales como agente de salud y vertebrador de toda la atención que las personas reciban en la sanidad pública. La Estrategia se configura a partir de 12 propuestas y 82 acciones concretas, a desarrollar en un horizonte de trabajo hasta 2019. Entre las líneas de actuación, se profundiza en los valores esenciales que han hecho de la Atención Primaria un referente social y en salud, desarrolla activamente una atención personalizada y poblacional y genera un marco profesional estable para la gestión clínica. Entre los avances conseguidos en la Estrategia destaca la implantación del Plan de Atención Integral a Pacientes Crónicos Complejos, con el objetivo de identificar inequívoca y nominalmente a los pacientes pluripatológicos o frágiles para priorizar su atención, a través de Planes de Atención Personalizados y la recuperación del equipo básico medicina familiar y de enfermería como unidad funcional de cada centro de Atención Primaria. También se han producido importantes avances en los desarrollos de las TIC previstos en el plan para facilitar la continuidad asistencial y las relaciones con las personas usuarias. Por un lado, ya se encuentra disponible una historia clínica única en todos los centros del SAS para que el equipo de Atención Primaria tenga acceso a la información clínica, en tiempo real. Por otro lado, se ha dado acceso a los equipos de Atención Primaria a las estaciones clínicas de los hospitales de su provincia. Además, desde principios de junio, disponen de un mecanismo de aviso en tiempo real cuando una persona de su cupo ingrese o sea dada de alta en hospitalización y, a partir de la tercera semana de noviembre, también se activará cuando acudan a urgencias. Igualmente, se ha creado un sistema de mensajería segura entre profesionales y pacientes, desde ClicSalud, así como un gestor de programas de seguimiento de salud, que facilita a los profesionales el seguimiento de sus pacientes. Actualmente, se usa en diabetes e hipertensión, pero se ampliará a otros problemas de salud.