El futuro proyecto de la Plaza Vieja puede ganar aún algo de arbolado

En atuendo playero. Con gorras, sombreros, gafas de sol e incluso chanclas. Los almerienses que entiendan que es necesario han sido llamados a la concentración convocada por la Plataforma Plaza Vieja de Almería el próximo 17 de mayo. Ellos se posicionarán en contra del proyecto municipal para eliminar la mayor parte del arbolado y el traslado del 'pingurucho' y se podrá medir si detrás del movimiento en redes sociales existe o no apoyo presencial.

El proyecto recoge la eliminación del perímetro actual de árboles y el cambio de ubicación del monumento de Los Coloraos. Se conservarán las tres palmeras centenarias y se habilitará un espacio vegetal en el que ahora se contempla incluso aumentarlo y plantar arbolado, como por ejemplo naranjos, en el que exista un espacio para la sombra junto a los bancos. Esta idea parte de la ronda de conversaciones que Ana Martínez Labella, concejal de Cultura, ha iniciado con diversos colectivos sociales de la capital. Ya ha habido conversaciones y se ha mostrado el proyecto al Foro Almería Centro, Ashal, Amigos de la Alcazaba, Asociación Vecinos Casco Histórico, Asociación Puerta de Europa. "El proyecto no está acabado y lo hemos ido enriqueciendo, para eso estamos hablando con las asociaciones. Si hay que introducir más vegetación se introduce pero sin renunciar a que el protagonismo lo tengan los edificios, no los árboles. Igual hay que incrementar esas zonas vegetales contempladas", explicó la concejal a Diario de Almería, confirmando que lo que sí está decidido es el traslado del monumento: "Ahí sí partimos de una decisión que no es ni siquiera de este equipo de Gobierno. Lo que hemos utilizado es un anteproyecto como herramienta de trabajo y hemos avanzado. La plaza gana sin el monumento y el monumento gana sin la plaza. De hecho hay voces que piden su cambio de ubicación".

Pero ayer se presentó la Plataforma Plaza Vieja, que se opone frontalmente tanto al traslado del 'pingurucho' como a la eliminación de árboles. "Manifestamos nuestro rechazo a una Plaza Vieja descafeinada. No queremos una Plaza Vieja que pierda su esencia y que nos define como almerienses, que lleva aquí desde hace mil años y en la que se producen importantes concentraciones. Creemos que la modernidad no tiene que ir en contra de romper los cimientos culturales de la ciudad. Rechazamos una plaza sin árboles", expone Magdalena Cantero como representante de la plataforma y presidente de la Asociación Casco Histórico.

Bajo su punto de vista, hay un movimiento en torno a la modernidad democrática. "Tiene que haber consenso en cada cosa que se construya en las ciudades, tiene que haber flexibilidad, transparencia en la toma de decisiones. El problema real es que no se ha tenido en cuenta esta serie de principios. No se han compartido con ninguno de nosotros. Vemos bien esta ronda de conversaciones, pero creemos que han llegado tarde". Además, especifica que "no hay ningún sesgo partidista en lo que hacemos y lo queremos dejar claro. Creemos que se está utilizando el argumento de la Plaza Vieja para ponernos a unos frente a otros. Y creemos que se nos debe reconocer nuestro derecho a opinar sobre qué ciudad queremos".

Para Cantero, Almería no se puede comparar con otras zonas del país: "No vivimos en Castilla, donde se comprueba el calor del sol. Queremos un espacio compartido entre personas y no entendemos esta plaza como un solar desierto".

Otro tema que ha generado controversia es el de los toldos. Para la concejala Ana Martínez Labella, en ningún momento se van a sustituir lonas artificiales por árboles: Explica que habrá ocasiones eventuales, si se necesitase crear una sombra artificial, como ha pasado en otras ocasiones, dícese feria, "en la Plaza va a haber instalados una serie de báculos que harían las veces de soporte para los toldos".

"Estamos en el momento exacto para recibir las sugerencias de los ciudadanos. Para todo hay matices. Ni todo es blanco ni todo es negro. Se está polarizando. No el que grite más alto es el que lleva razón", agrega la concejala.