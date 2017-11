"La vía única va a generar un cuello de botella que será un lastre para las exportaciones"

Los trabajadores de Renfe en la provincia, al igual que los del ADIF, están muy descontentos con la decisión del Ministerio de Fomento de que la estación de cabecera durante las obras del minisoterramiento de El Puche sea la de Huércal. Para el presidente del Comité de Empresa de la operadora, José Haro, es un error que no se justifica en ningún criterio y menos en el económico por todo lo que implica adaptar una terminal de paso y crear un servicio de lanzadera de autobuses. En este sentido, considera que mantener la circulación en la capital a través de un bypass sería la mejor opción, la que los trabajadores defienden aún teniendo un coste ligeramente superior al de que se queden los trenes en la de Huércal. "Van a dejar la ciudad incomunicada un año por uno o dos millones de euros y se han previsto 2.500 en el AVE a Murcia. Con tanto trasbordo, desvío y avería lo que van a conseguir es que nadie coja el tren a Madrid y Sevilla que ya de por sí es un castigo porque son los más lentos". Pero más allá del negro horizonte del tren en la ciudad durante la supresión del paso a nivel de El Puche, José Haro se muestra preocupado por el proyecto de Fomento para la línea a Granada. No entiende que se haya pasado de planificar una línea de Alta Velocidad que iba a costar más de dos mil millones a una inversión de 360. "Lo único que cambia es el ancho y se le ganará algún tiempo en los perfiles de vía, pero no se puede hacer mucho más ni hablar de Alta Velocidad", asegura. El presidente del Comité de Empresa de la operadora Renfe se pregunta, además, por el futuro de la línea Moreda-Linares que seguirá con ancho ibérico y no podrá recibir los trenes de Almería. En cuanto a la vía única del AVE a Murcia, Haro no ve nada claro la compatibilidad con las mercancías y entiende que una sólo vía va a generar un "cuello de botella" y, por tanto, acabará siendo un lastre para las exportaciones. "Si tienen dinero para el Corredor, ¿por qué dejan la vía única en Almería?. Desde Alicante hacia arriba van con doble plataforma y tercer carril y aquí parece que somos de segunda". En definitiva, para José Haro el de Granada no es AVE y lo de Murcia es un "parche".