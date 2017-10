"Un gobernante responsable debe reducir la distancia institucional"

Desde Almería a Sevilla -y viceversa- hay 412 kilómetros por la A-92. Lo sabe bien Ramón Fernández-Pacheco, alcalde de la capital de la provincia más oriental de Andalucía y que ha hecho el recorrido en no pocas ocasiones. Durante su conferencia de ayer durante el Foro Joly celebrado en el hispalense hotel Alfonso XIII reconoció que "los kilómetros son los que son", pero la labor de "un gobernante responsable" es reducir la "distancia institucional". Es su reto para los casi dos años que le quedan de mandato y su intención es extenderlo hasta 2023 si logra ganar las elecciones municipales de 2019, a las que pretende presentarse, según confirmó ayer.

Con 34 años, es el regidor más joven de una capital de provincia tras seis años en política local. Lo recordó su "amigo" Juanma Moreno, presidente del PP de Andalucía y presentador de Fernández-Pacheco. Fue su primer acto público en Sevilla desde que sustituyó al frente del Ayuntamiento almeriense a Luis Rogelio Rodríguez Comendador, quien abandonó la política local para dedicarse al Senado.

El regidor señala la escasez de agua y la falta de infraestructuras como grandes carencias

El desayuno-coloquio patrocinado por Telefónica se celebró sólo a unos metros del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta y donde Fernández-Pacheco ve a su jefe de filas dentro de un par de años. Para conseguir ese objetivo, los populares deberán vencer a la "poderosa maquinaria electoral" del PSOE andaluz. Como rememoró el primer edil almeriense, ya hubo quien consiguió esa victoria. Javier Arenas, que estuvo ayer en el Alfonso XIII, rozó el sillón de San Telmo hace ya un lustro.

"Es una referencia histórica en la construcción del centro derecha en Andalucía", dijo Fernández-Pacheco sobre el dirigente popular, que entre 2008 y 2015 fue parlamentario andaluz por la provincia de Almería. Según Fernández Pacheco, para que su partido pueda repetir los resultados electorales de 2012 debe "difuminar la línea" que identifica "a la Junta con el PSOE andaluz". De lograr el objetivo, el regidor almeriense ya contempla cuáles serían las dos primeras peticiones que haría a Juanma Moreno: el fin de las obras y la puesta en marcha del segundo hospital de la capital -cuya primera piedra se puso en 2011- y una mejora en las infraestructuras hidráulicas que permiten el abastecimiento de Almería.

"Con el agua no caben bromas, ni frivolidades, ni incumplimientos", afirmó Fernández Pacheco, para después asegurar que hay 15.000 personas que "viven" directamente de la agricultura en su ciudad y, por lo tanto, dependen del abastecimiento hidrológico. El sector agrícola es uno de los responsables de que Almería presente unos datos económicos mejores que los de la media andaluza, como señaló el político del PP. Y todo ello a pesar del problema de infraestructuras que tiene la capital de la provincia más oriental de Andalucía.

Si la A-92 tardó "diez años" en llegar a Almería -y no tiene todavía una conexión directa-, el AVE tardará muchos más. El objetivo del Gobierno central es que la alta velocidad ferroviaria aterrice en el oriente andaluz desde Murcia en 2023, tras cuatro años de obras que se reactivarán en 2019. Será entonces cuando el Corredor Mediterráneo de la Red Europea de Transportes permita a los almerienses -y sus frutas y hortalizas- salir con mayor facilidad hacia el resto del continente.

"Va más despacio de lo que querríamos pero va por buen camino", garantizó Fernández-Pacheco, que quiso dejar claro que la responsabilidad por no paliar las carencias de Almería debe repartirse entre todos los gobiernos socialistas de la Junta, pero también entre los ejecutivos -de cualquier color- que han pasado por el Palacio de La Moncloa en las últimas décadas. El alcalde recordó además que él mismo ha encabezado manifestaciones para exigir al Gobierno del PP mejores conexiones en infraestructuras para la capital almeriense.

Pese a este reparto de culpas entre Sevilla y Madrid, la apuesta de Fernández-Pacheco pasa por "potenciar la periferia" para "olvidar un modelo centralista impulsado por la Junta". Sin embargo, el regidor se vio obligado a reconocer que Almería no participa algunos intentos por vertebrar la comunidad que no dependen de la Administración autonómica. Y de esta ausencia no puede responsabilizar a la Junta.

Se trata del eje que, tras las elecciones municipales de 2015, ensamblaron las ciudades de Sevilla y Málaga lideradas por sus alcaldes -el socialista Juan Espadas y el popular Francisco de la Torre-, y donde también se integran ahora Córdoba y Granada. "No estamos ahí porque no nos han invitado", lamentó el primer edil almeriense, que contrastó este aislamiento con los convenios que tiene con Málaga y la reunión que mantuvo recientemente con los alcaldes de Jaén y Granada, el popular Francisco Javier Márquez y el socialista Francisco Cuenca. "Somos mejores juntos que separados", apostilló Fernández-Pacheco.

Esta unidad de acción por la que aboga el primer edil almeriense tiene ya algunos exponentes. Él mismo destacó las virtudes de El Cable, un proyecto empresarial impulsado por Telefónica y que involucra a las administraciones local y autonómica, cada una de un color político. Junta y Ayuntamiento también colaboran en una idea urbanística que debe cambiar la realidad de Almería en los próximos años. El proyecto Puerto-Ciudad está llamado a eliminar las barreras que separan la trama urbana de la zona portuaria.

Fernández-Pacheco mencionó otra medida crucial para el desarrollo de la capital oriental y que no tiene el todavía la luz verde de San Telmo. El Plan General de Ordenación Urbana de Almería lleva años atascado y su aprobación paliaría la escasez de suelo industrial en una ciudad que, según su alcalde, es atractiva para las empresas del sector. Y hay presión para la Junta incluso en materia fiscal. El regidor almeriense se comprometió ayer a impulsar una bonificación del 99% de la plusvalía municipal post mortem si el Gobierno andaluz hace lo propio con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y, además, compensa la pérdida de ingresos del Ayuntamiento por el descenso de este impuesto municipal.