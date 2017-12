El gordo cae en Gádor: una tarde de toros le da cuatro millones de euros

El 71.198 ha llevado hasta el municipio de Gádor cuatro millones de euros. Y todo gracias a la pasión de un transportista por los toros que idololatra a Juan José Padilla. Rafael Salinas acudió a ver al maestro el pasado 11 de agosto a la feria taurina de Begoña. No fue una tarde de muchos lucimientos sobre el albero, aún así, Padilla cortó la única oreja de la tarde. "Estuve en Gijón cinco o seis días comprando terneros y en las fiestas de la localidad".

A la vuelta, Rafael Salinas hizo una parada en Villalba (Lugo). Y decidió comprar una serie del 71.198. Hoy, al mirar el número, Rafael se ha dado cuenta de que es millonario: "Lo estoy celebrando con amigos y familiares y lo he repartido con gente buena. Me he quedado con cuatro, aunque digo la verdad no lo sé exactamente".

Esa gente buena a la que lo ha repartido ha sido el gerente de Cítricos del Andarax, una tesorera y el presidente. No es la primera vez que le toca un premio en la lotería, pero antes no hubo tanta suerte: "Me habían tocado 500 o 600 euros, pero vamos, no se puede comparar con esto".

Además, a administración de lotería número 2 de Vícar (Almería) 'El Trébol' y el punto mixto de venta 'El Pelotazo' de Carboneras han repartido 66.000 euros del Sorteo Extraordinario de Navidad con dos de los quintos premios del sorteo otorgados con los números 18.065 y el 58.808; cuarto y primer quinto premios en concreto.

El cuarto quinto premio, que ha correspondido al número 18.065, ha caído en la barriada de Las Cabañuelas, donde la administración número 2, 'El Trebol Dorado', ha venido un serie, un total de 60.000 euros.

Eduardo, hijo del propietario del punto de venta que se puso en marcha hace cinco años, ha recibido la buena noticia "con las manos tiritando" y ha destacado en declaraciones a Europa Press que es la primera vez que reparte fortuna en el sorteo extraordinario de Navidad.

"Sí hemos vendido décimos premiados en el sorteo del Niño pero esta, la primera vez", ha dicho emocionado mientras propagaba a gritos la buena suerte repartida desde su administración.

Eduardo ha precisado que, por sus anotaciones, los diez décimos se han venido por ventanilla, por lo que "lo llevará gente del barrio". "Cuando ha salido, he pensado este número me suena muchísimo, es peculiar, con el cero por medio, y sabía era nuestro", ha señalado, "lleno de alegría" y deseando "que siga la racha que hace mucha falta".