La gran noche del turismo andaluz

La Plaza de la Catedral de Almería ha sido este viernes el privilegiado escenario de la gala de entrega de los Premios Andalucía del Turismo de 2017, un acto presidido por el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, quien ha destacado que estos galardones y las personas y entidades que los reciben "representan la calidad del turismo en todas sus vertientes" a la vez que recuerda que no son una meta sino una "botellita de agua para permitir que sigan corriendo".

"Hemos premiado la diversidad, la oportunidad, el trabajo en equipo, la dirección y la creación de futuro, lo que significa y debe significar Andalucía", ha dicho Fernández en su intervención, insistiendo a los premiados en que "esto no es el fin al que tenéis que llegar, esto es simplemente un empujón que os da el turismo en Andalucía para seguir trabajando".

Tras alabar las bonanzas de Almería, "el primer premio de todos los que estamos aquí", y repasar su historia ligada al cine y las bondades de sus playas y la singularidad de su interior, ha recordado que la Organización Mundial del Turismo ha decidido que el presente sea el año internacional del turismo sostenible para el desarrollo. "Creo que es importante buscar la sostenibilidad del turismo, social, econímico, medio ambiambiental, pero sobre todo saber que turismo es un instrumento para el desarrollo, un instrumento para la paz", ha sostenido.

Y es que, según Fernández, "nadie viaja y hace turismo si no está abierto de mente, y lo que es más nadie vuelve de hacer turismo sin estar un poco más abierto de mente". "Porque el turismo nos permite como dice lema de este año viajar, conocer y respetar. Y eso es lo que queremos que sea una marca de Andalucía en el turismo, un sitio en el que permitamos viajar, conocer y respetar", ha manifestado.

Los premios distinguen este año presentadora de televisión Eva González -Premio a la Embajadora de Andalucía-, el Diario Córdoba, la marca "Tu Historia" de la Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía, la Fundación Sevillana Endesa, la Agencia de Viajes Openturs, la trabajadora y sindicalista Josefa García Lupiañez, la empresa Desert Springs y la Escuela de Hostelería de la Fundación Cruzcampo

Estos galardones reconocen las aportaciones de personas u organismos al sector turístico andaluz y constan de ocho modalidades diferentes: 'Institución pública o privada, asociación o colectivo'; 'Empresa o empresario'; 'Trabajador'; 'Excelencia en la Gestión', 'Comunicación', 'Formación e Investigación Turística', 'Embajador de Andalucía' y 'Buenas prácticas en materia de empleo'.

Tal vez el más esperado era el de la modelo, actriz y presentadora Eva González, que por motivos de trabajo no ha podido asistir a la gala presentada por los periodistas Isabel Jiménez y Juan Carlos Roldán, si bien no ha querido dejar de estar presente a través de un vídeo en que ha dicho que "Andalucía para mí lo es todo, es mi tierra, mi sangre. Andalucía es mi casa, mi madre, el puchero que me como, es donde pongo los pies en el suelo y donde me doy cuenta de la realidad, que no es otra que ser feliz, ser feliz por estas cosas, y lo afortunada que soy", asegurando que este galardón es un "empujocito más para sentirme orgullosa y para seguir con fuerzas llevando el nombre de mi tierra por todo el mundo o al menos intentándolo llevar lo mejor que puedo".