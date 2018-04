"El gran reto es que se conozca Almería"

Sabiduría Popular. Refranero Español

HOU Mesa y Mantel se desplaza a la Envía, Almería y más concretamente al Hotel Restaurante Envía Golf, donde compartiremos el Pan y Vino con nuestro invitado de hoy-Nos reciben en un día soleado y ventoso, Lázaro López, Director del Hotel y Juan José Fernández Amate, alma mater de Aguadulce.- Me confiesa al iniciar la entrevista: "Alrededor de la Mesa se han conseguido los mayores avances de la Humanidad". "La Mesa ha sido el nexo de unión de los grandes acuerdos".

Hoy es el día de San Jorge 23 de Abril, se entrega el Premio Cervantes de las letras a Sergio Ramírez Mercado, Nicaragüense coincidiendo con el Día del Libro. Se recomienda que en un día como hoy: regalar un Libro. Enseñar a apreciar la lectura. Escribir y Hablar sobre la Fiesta Internacional. Compartir con dedicatoria, cita, autógrafo, etc.

Esas reflexiones que le invitan a decir.

El premio Cervantes se dedica al pueblo nicaragüense, en pro de su libertad. Esto que parece consustancial y lo entendemos como normal, cuando viaja por el Mundo, ves esa falta de libertad y valoras nuestra España, como referencia de un país avanzado, con la libertad como emblema. Acabo de llegar de África, concretamente del Congo y he aprovechado mi tiempo libre, para leer un libro de un Tío Materno, de 90 años, Emilio Cano Fernández. Con una prosa muy sencilla nos narra muchas vivencias y que todas la épocas han sido difíciles.Lo más importante es la lucha. Mejorar como persona y que puedo aportar a la Sociedad. Lo mejor siempre es con el ejemplo. Nació en Macael y reside en Barcelona, en compañía de su esposa e hijos.

Nace en Macael (Almería) un 15 de octubre de 1959, nace el mismo día que el investigador Español Severo Ochoa y el bioquímico estadounidense Arthur Kurnberg obtienen el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos sobre la química de la vida. Obtienen el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos en la síntesis de la vida, concretamente en el ARN. Le comento que los nacidos 15 de Octubre, son protagonistas en el gran espectáculo de la vida, pero también pueden desempeñar un papel importante como críticos y autoridades en su especialidad. Ejercen un fuerte magnetismo personal sobre los demás, ya sea directamente o a través de su trabajo. Estos individuos ejercen su liderazgo de manera inusual.

¿Se siente identificado con este perfil?

Esboza una sonrisa y contesta. Efectivamente había leído esto y coincide con las personas nacidas un 15 de Octubre. Añadiría que hay que sumar el EQUILIBRIO, en todos los órdenes de la vida (trabajo, vida, empresa, familia, amigos, etc.) "El equilibrio es el gran objetivo a conseguir".

Hábleme de su infancia y adolescencia

Tremendamente feliz, a pesar de quedarme huérfano de padre con 4 años, pero el amor, el apoyo que encontré en mi madre y el ambiente familiar, me permitió una infancia feliz, en el seno de una familia muy religiosa, donde se me inculco desde muy pequeño, que la vida es un paso. Me ha servido de mucho. La primera comunión ha hice de luto y solo, sin otros compañeros, ya que la familia estaba aún de luto y por ello, nunca me sentí mal.- Jugábamos en la calle, convirtiéndose en auténticos campos de futbol. Soy el tercero de cuatro hermanos, dos hembras mayores y un hermano menor. Recuerdo con mucho cariño, las permanencias, que eran las clases particulares que recibíamos de nuestros propios maestros, dos horas diarias, al terminar la jornada normal. Estábamos los tres más avanzados de la clase y otros compañeros y valían entonces 250 pesetas al mes. Uno de las mayores satisfacciones que tengo es compartir con los amigos de toda la vida y de manera especial con mis dos compañeros de permanencia. La adolescencia interno en Albox, donde mi Madre, se preocupaba que sacara las mejores notas. Siempre estuvo muy pendiente de mi y en el rendimiento académico.

¿Cuál ha sido o cuales han sido las personas que han marcado su vida? A quien ha admirado más?

Han sido tres. Mi madre fue esencial, muy importante. Tuvo que ejercer de madre y de padre- La siguiente es mi esposa, la cual tuve la inmensa fortuna de encontrar." Es un trozo de naturaleza viva". A nivel profesional Francisco Martínez Cosentino, iniciando mi relación inicialmente de amistad y posteriormente laboral, por espacio de 15 años, hasta mi consolidación como empresario independiente. Es una referencia como amigo y líder empresarial.

¿Usted destacó en el mundo del futbol en Macael, que significó?

El deporte colectivo ha sido fundamental en mi vida. El futbol fue mi escuela de Negocios. Capitán del Equipo, me permitió crecer en todos los aspectos, viajar, tener muchos contactos. Conocer el éxito y el fracaso. Aconsejo a la infancia y juventud practicar los deportes colectivos.

Licenciado en Ciencias de la Educación. 1979. Profesor de Enseñanza General Básica. Magisterio. Master de Alta Dirección de Empresas AD 1- Fundación San Telmo 2002. Master en Empresas Líderes de Andalucía Fundación San Telmo.

¿Qué le ha enseñado más: La Universidad Tradicional o Clásica o la Universidad de la Vida?

La segunda. En la Universidad no se estudia lo que luego necesitas en la vida. Las enseñanzas universitarias están muy lejos de lo que reclama la sociedad. Debemos de cambiar el modelo de enseñanza tradicional de las Universidades.

¿Dónde y cuando nace su vocación empresarial?

En el seno familiar, por parte de mis abuelos. Siempre escuche en mi casa los comentarios de temporadas en donde no se esperaban buenos resultados y mi vocación nace ahí, muy temprano.- En mi concepto empresarial: "El riesgo es la característica más importante de un empresario. Si tienes miedo a deber dinero, no tienes el perfil de un buen empresario.

¿Dónde se siente más a gusto y realizado? En su vertiente empresarial, en la de presidente de la Cámara dándole servicios a sus empresarios o en su labor social en el Club Deportivo Los Carriles con discapacidad psíquica (2001).

En la tercera, de manera clara y contundente. En su día, cuando llegue el momento, me iré retirando de los cargos, por ley de vida, pero nunca de mi papel social y filantrópico. Destacar también mi implicación directa el Centro de Arteiscap. En creación de Oportunidades laborales a discapacitados.

Almería está nominada a la CGE del 2019. Hágame por favor una valoración del mismo, su importancia y trascendencia.

En primer lugar felicitar y dar Enhorabuena a los promotores de esta iniciativa que nos parece de vital e importancia, para la Gastronomía y Turismo Almeriense-.

¿Cuál es el compromiso de la Cámara de Comercio de Almería con la Capitalidad Gastronómica Española 2019. Acciones a desarrollar ?

Hemos grabado un video con nuestro apoyo. En la actualidad tenemos áreas de desarrollo con la Capitalidad Gastronómica Española y deseamos que se vean aumentados y nuestra disponibilidad con los organizadores es absoluta. En el mes de Noviembre desarrollaremos una Feria Agroalimentaria, con una especial atención a la Gastronomía.- "La Gastronomía Almeriense es la gran desconocida".- Sera el 1 de Noviembre.

¿Conocen los empresarios afiliados a la Cámara la existencia de una nominación CGE Almería 2019 y su significado?

Mire Sr.Bonetti, somos consciente que tenemos que divulgar entre nuestros afiliados mucho más, este nominación dada su gran repercusión, si se nos concede.

Los empresarios de la Provincia en el Área de Hostelería, Restauración, Hoteles, etc., reclaman mas información y protagonismo. ¿Qué me puede decir al respecto?

La provincia debe de cuidarse y mimarse a la par de la Ciudad de Almería. El gran reto es que se conozca la provincia.

Existe una queja en la sociedad almeriense, de carecer de una serie de recursos importantes, tales como en las comunicaciones, transporte, agua, etc y que estamos en el ostracismo y siempre solo se le echa la culpa a los políticos. ¿Que de cierto tiene esto y en qué medida los empresarios también lo son y en que parte los ciudadanos también lo son?

Es una espiral, donde efectivamente convergen muchos factores y existe una cuota de corresponsabilidad en todos los agentes mencionados. Ciertamente la burocracia estatal, con periodos de tiempos administrativos muy largos, para nada nos beneficia el desarrollo de Almería. Imagínese VD que un permiso para una empresa, un puerto deportivo, pueda tardar en concederse, 3-4 años. -

Los grandes objetivos cumplidos por la Cámara en su mandato...

El avance en las infraestructuras. Esto ha sido muy importante. Como ejemplo la consecución de la A-7 y la Autovía del Mármol, aunque esta última, aún no está finalizada. Los ciudadanos debemos de ser consciente, que estos tipos de proyectos son a largo plazo. 2. La internalización de las empresas. Este es un capítulo de vital trascendencia.

Tres grandes retos por conseguir.

1 Conectar Almeria con el resto del Mundo, a través de la finalización de todas las infraestructuras. 2 Convertir Almeria y provincia como referencia Agroalimentaria de toda Europa.-3. Conseguir una infraestructura turística para que los habitantes del Norte de Europa vengan a Almería.