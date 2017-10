El 'griego' que los vecinos repudian se queda "de momento" en la plaza

"El mitológico ese no sabemos ni quién es, ni quién lo ha hecho ni qué representa. No nos gusta, no encaja ni con mocos y da mala imagen al casco histórico". Se refiere el presidente de la Asociación de Vecinos Alborán a la escultura del hombre griego que el Ayuntamiento de la capital ha colocado con elemento singular de la nueva plaza en construcción dentro de las obras de reforma del entorno de la calle Trajano. Y a la que los vecinos, literalmente, les gustaría fulminar.

La reuniones y la recogida de trescientas firmas han tenido su reacción a favor del criterio vecinal por parte del Consistorio. El área de Fomento, ahora en manos de la concejal Ana Martínez Labella, ha cambiado sobre la marcha el proyecto de la plazotela con encanto de la calle Dalía. Los operarios, siguiendo las instrucciones municipales, están transformando las pirámides antiorines en jardineras, pero el busto no se mueve de su actual ubicación. Al menos, por ahora.

Son otras las prioridades, en opinión del Ayuntamiento, que entiende que la del colectivo vecinal eran precisamente las citadas pirámides, unos elementos ideados para salvar el desnivel de la calle Dalía, pero también, como explicaba el anterior responsable de Fomento, para evitar los orines en este punto de la movida al provocar, por su forma, que los mismos resbalasen a los pies de los autores de la micción. Pero esa misma forma, de "hamaca" como explicaban los vecinos, podría agravar los botellones con un presumible uso de tumbona por parte de la juventud. Los obreros están quitando la cúpula de estas pirámides y abriendo hueco en estos tres elementos para convertirlos en las mencionadas jardineras. "Tuvimos una reunión el martes y hemos readaptado el diseño para hacer una plaza más al gusto de los vecinos", comenta Martínez Labella, quien asegura que "el Ayuntamiento ha sido en todo momento receptivo con los vecinos" y esta prioridad. Ahora la municipal -explica la edil-, es terminar las obras cuanto antes, ya que los cambios que se han ido introduciendo han generado retrasos en una actuación cofinanciada junto a la Diputación, por lo que la permanencia o eliminación de la escultura es una cuestión que la edil piensa abordar una vez terminados los trabajos. "Es un elemento ornamental o estético, que no perturba los criterios técnicos. Puede gustar o no. Es estética, es arte y como tal, es cuestionable", apunta el Ayuntamiento capitalino.