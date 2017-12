Se hacían pasar por guardias civiles para robar droga a otras bandas criminales

La Guardia Civil ha desarticulado en Almería un grupo criminal compuesto por once miembros acusados de simular que eran agentes de la Benemérita para sustraer sustancias estupefacientes a otras posibles organizaciones, de forma que incluso uno de ellos se hacía pasar por capitán de la Policía Judicial, según la investigación, que ha concluido con el ingreso en prisión de tres de los miembros.

La Operación Kodiac iniciada en julio permitió dar con los presuntos miembros de una organización que tenía como actividad principal el robo de droga a otras organizaciones supuestamente dedicadas a la elaboración y distribución de estupefacientes, con lo que buscaban aumentar los beneficios al disminuir considerablemente los costes de compra de las sustancias estupefacientes. Para conseguir la sustracción de las drogas, simulaban que eran agentes de la Guardia Civil y actuaban sobre otras posibles organizaciones, de manera que, para sus intervenciones, imitaban las entradas y registros que de manera legal hace la Benemérita en sus operaciones.

Los acusados supuestamente se valían de tarjetas militares falsificadas de la Guardia Civil, placas, chalecos y ropas serigrafiadas con la imagen institucional, con las que asaltaban las viviendas de las otras organizaciones o directamente a algunos de los componentes de estas que sabían que trasladaba estupefaciente. Antes de llevar a cabo estas sustracciones, el grupo criminal mantenía una discreta vigilancia sobre las viviendas en las que iban a entrar así como sobre sus componentes para saber cómo se movía el estupefaciente. Los agentes consiguieron dar con los sospechosos tras conocer la posible existencia de un grupo dedicado al tráfico de drogas así como a la usurpación de funciones públicas a través de dos casos que tenían como nexo al supuesto 'cabecilla' de la banda, quien habría participado en la detención ilegal de una mujer y en amenazas y coacciones sobre una segunda víctima. Los investigadores confirmaron la identidad de todos los componentes de la organización, periodo de tiempo en el que los mismos habían accedido a dos puntos de venta de estupefacientes en Roquetas, si bien de los cuales no lograron llevarse droga porque no había en ese momento. La Guardia Civil lleva a cabo la detención de los once presuntos componentes de la misma, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, detención ilegal, tenencia ilícita de armas, robo con fuerza, amenazas, descubrimiento y revelación de secretos, usurpación de funciones públicas, falsificación de documento público y pertenencia a organización criminal.