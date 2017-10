La huelga de examinadores pone a las autoescuelas en una "situación límite"

Las autoescuelas de la provincia de Almería aseguran estar en una "situación límite" debido a las huelgas convocadas por los examinadores de tráfico, situación en la que están desde el pasado mes de junio. Los centros de enseñanza de conducción de la región han tenido que parar sus jornadas laborales ya que ha habido un 90% de seguimiento en la huelga y esto ha supuesto que un total de 1.535 personas han tenido que aplazar sus exámenes por falta la ausencia de examinadores, por lo que han tenido que sufrir "grandes pérdidas económicas". Esta huelga ha ocasionado la suspensión de 112.900 exámenes prácticos de conducir.

"En verano muchos jóvenes aprovechan que no tienen clases para sacarse el carnet y éstos alumnos se han visto involucrados en este enredo, porque los que más pagan el pato son los ciudadanos y las autoescuelas", ha afirmado el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Almería y profesor de conducción, Rafael Villegas.

En Almería un total de 1.535 alumnos han tenido que aplazar sus exámenes prácticos

El pasado miércoles 27 finalizó la huelga pero ya han convocado una nueva para el mes de octubre, por lo que las negociaciones tendrían que llegar a establecerse antes del lunes día 2 de octubre, porque si no la situación se agravaría aún más. En el mes de septiembre ha habido huelga todos los lunes, martes y miércoles, en total 12 días del mes y si no llegan a un acuerdo, seguirán de huelga esos mismos días en octubre. En Almería más de 600 alumnos preparados, están a la espera de poder realizar sus exámenes que por cierto, ya tienen pagados. Lo que sí han podido hacer, son los exámenes teóricos ya que no ha afectado la carencia de personal en esta área.

"La situación es catastrófica, nos están quitando nuestro derecho al trabajo y encima la huelga que tienen es indefinida y las autoescuelas ya estamos al límite de susbistencia, algunas ya han cerrado. Llevamos desde junio aguantando esta situación", comenta Villegas.

Desde la Confederación Nacional de Autoescuelas Españolas (CNAE) han pedido a la DGT "una solución provisional" que consiste en satisfacer en dos o tres años la demanda de los examinadores, a cambio del cese inmediato de los paros.