El incierto futuro de los profesionales médicos es una realidad que de momento no presenta visos de cambio. Plazas insuficientes para especialidades interno residentes, unido a la pérdida de profesionales por jubilaciones, precariedad laboral y fuga a otros países y a la sanidad privada, así como a los recortes en las tasas de reposición, han contribuido al déficit de especialistas.

Un problema creciente, que ya ha puesto en jaque a las autoridades sanitarias y que mantiene en vilo a los galenos, que inciden en que la falta de previsión acorde a las necesidades presentes y futuras es la principal causa de este problema. Y así lo ha puesto de manifiesto el Sindicato Médico de Almería (Simeal), desde el que han demandado un registro de profesionales sanitarios "donde haya constancia tanto del número de médicos como de los especialistas que hay en este momento", no solo a nivel provincial, sino a todos los niveles. "A partir de ahí podríamos hablar de una previsión que garantice el futuro de la profesión, y con ello el de la sanidad de todo el territorio nacional". En pleno proceso de selección de Especialistas Interno Residentes (EIR), antiguos MIR, los futuros galenos se encuentran con importantes descensos de plazas convocadas, que impide que todos los estudiantes de medicina puedan realizar su periodo de formación especializada. Un proceso de formación que tiene carácter obligatorio para poder ejercer en los Servicios Públicos de Salud de España y el resto de la Unión Europea, y en el que se ha pasado de una oferta de 7.294 plazas en 2010 a 6.991 en 2018.

Reino Unido y Francia son los destinos más solicitados por quienes hacen las maletas

María lleva 15 meses preparándose para el MIR pero, aunque apruebe, no tiene garantizada la plaza. "Son más de 14.000 las personas que se presentan para unas 6.500 plazas, con lo cual la mitad de los aspirantes nos quedaremos sin plaza". Esta realidad se repite año tras año, y a ella se enfrentan miles de médicos que acaban de salir de la facultad. Los que no lo consiguen no pueden ejercer en la sanidad pública, así que les queda la privada o volverse a presentar. Los que logran aprobar, sacar plaza, y terminar su residencia de hasta seis años, se enfrentan a otra realidad; contratos de días, un mes o tres meses en el mejor de los casos. Una precariedad laboral que ha empujado en los últimos cuatro años a que un total de 83 médicos almerienses hayan pedido la homologación de su título para poder ejercer en otros países. Tal y como han detallado desde el Colegio de Médico de Almería, el pasado año 2017 fueron un total de total 24 los galenos que solicitaron el denominado certificado de idoneidad, concretamente 14 hombres y 10 mujeres. Una cifra que se iguala a la registrada en 2014, y que dista de los 16 certificados expedidos en 2015, y los 19 en 2016. Los que hacen las maletas para intentarlo fuera eligen en primer lugar Reino Unido y Francia, los más solicitados. Irlanda supera a Alemania, convirtiéndose en el tercer y cuarto destinos solicitados, mientas que el quinto lugar es para Italia.

Fuera de Europa, los destinos elegidos son Estados Unidos, Emiratos Árabes y Canadá. Por especialidades, los médicos de familia, los anestesiólogos y los oftalmólogos, son las especialistas que más demandan el certificado. Las cifras ponen de manifiesto que la mayoría de solicitantes de estos certificados de idoneidad se encuentran entre los grupos de edad de 31 a 35 años en primer lugar, seguido de los facultativos de 36 a 40 años y en tercer lugar, el grupo de 26 a 30 años.