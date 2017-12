En la infancia comienza el juego. Se acerca la llegada de Papa Noel y los Reyes Magos y con ellos los juguetes con los que los más pequeños de la casa jugarán durante todo el año. El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha lanzado, como viene siendo habitual cada año antes de las navidades, la campaña del Juego y el Juguete no Sexista y no Violento, una iniciativa que tiene como fin promover entre las familias la compra responsable de juegos y juguetes. Bajo el lema En la infancia comienza el juego, pone este año el acento en la importancia de la elección de los juguetes por parte de las familias para ayudar a las y los menores a ser lo que quieran ser. La delegada territorial de Educación de la Junta, Francisca Fernández, y la coordinadora provincial del (IAM), Francisca Serrano, han visitado la Escuela Infantil La Térmica, donde han presentado la campaña coeducativa anual.

Durante la visita Fernández ha explicado que "las niñas y los niños aprenden a relacionarse, a socializarse, a adoptar normas y roles de conducta y a desarrollar sus gustos, construyendo así las personas que serán en un futuro". La delegada de Educación ha insistido en "la necesidad de elegir juguetes que ayuden a promover la capacidad personal de cada menor, sin distinción de género, así como de apostar por juegos que enseñen a los menores a cooperar y compartir espacios, especialmente los domésticos en el caso de los niños".

Francisca Serrano ha destacado que "si queremos que nuestras niñas lleguen a ser lo que quieran ser, no les limitemos sólo a juegos que les enseñen las tareas de los cuidados... y si queremos que nuestros niños sean hombres que se corresponsabilicen, permitamos entonces que jueguen a cuidar de bebés o a cocinar". La coordinadora del IAM ha hecho hincapié en las recomendaciones incluidas en el decálogo del IAM para la elección de juegos y juguetes no sexistas: "No hay juguetes exclusivos para niños o niñas, ni tampoco colores exclusivos; hay que elegir respetando la diversidad y teniendo en cuenta que con los juguetes también educamos".