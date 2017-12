La inspección sancionó a la empresa por no evaluar la salud y el estrés de los empleados

Son varias las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo y Seguridad a Correos por no llevar a cabo la evaluación de riesgos psicosociales de algunos centros de trabajo, así como la vigilancia de la salud de los trabajadores. Existen procedimientos sancionadores mediante acta de infracción. "La Inspección de Trabajo ordena a Correos a que haga las pruebas de riesgos psicosociales a las dos unidades en Almería y la de la oficina de Cuevas de Almanzora y Correos prefiere pagar la multa y no hay evaluación alguna", explican desde el Sindicato Independiente Profesional de Correos y Telégrafos de Almería (SiPcte). En definitiva, primero se dictó un requerimiento, que se llevaran a cabo las pruebas y, después, se sancionó y multó a Correos por no cumplirlo.

En una resolución (de 2016), la Inspección detalla la existencia de una denuncia por parte de los representantes de los trabajadores por un "exceso de carga laboral y, consecuentemente, situación de estrés laboral" derivado de la organización del trabajo en los meses de vacaciones para cubrir ausencias del personal que disfruta de las mismas o puntualmente para cubrir la zona de reparto de algún trabajador en situación de baja laboral o permiso retribuido. "Antes estas actuaciones, los trabajadores ven alterada su zona habitual de trabajo, que les es ampliada o modificada para cubrir servicios postales de esa zona sin cubrir, es decir, manifiestan una discrepancia en la activación de un sistema de colindancia que consideran discriminatorio en su asignación y causante de estrés y carga laboral".

No vigilar la salud de los trabajadores es una infracción grave según la Ley de Infracciones

En el informe, la Inspección deja claro que "la percepción de mayor carga de trabajo que los trabajadores tienen al serles asignadas zonas de reparto distintas a las habituales (con mayores desplazamientos, por ejemplo) en periodos puntuales no se traduce en horas extraordinarias, sino que la jornada se mantiene en los límites del artículo 50 del Convenio del colectivo: 37,5 horas de promedio semanal en cómputo trimestral".

Por tanto, según la Inspección, el problema se traduce en una sensación de estrés, de carga de trabajado derivada de una determinada organización del trabajo (sistema de colindancias) en periodos determinados".

Los factores de riesgos psicosociales son aquellos aspectos de la organización del trabajo y su entorno social que pueden ser identificados por la evaluación de riesgos psicosociales. Algo que no se hizo.

Se le pidió a la empresa evaluar los daños y definir las medidas preventivas, aplicarlas o planificar su ejecución. Además de llevar a cabo una vigilancia de la salud de los trabajadores, que conlleva la obligación de investigar las causas de los daños a la salud.

Por tanto, el incumplimiento dio lugar al expediente sancionador mediante acta de infracción, lo que constituye una infracción grave según la Ley de Infracciones.