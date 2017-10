EL rector visita las instalaciones del Welcome Center acompañado del vicerrector de Internacionalización

La Universidad de Almería acoge cada año a un mayor número de investigadores extranjeros que llegan al campus almeriense a realizar su labor. Por este motivo, desde el Vicerrectorado de Internacionalización y con el fin de prestarles un mejor servicio y hacerles más llevadera y fácil su estancia en Almería, han abierto unas nuevas dependencias del Welcome Center en el edificio PITA de la UAL.

Este Centro de Bienvenida para investigadores en formación y senior es atendido por personal de la Fundación de la UAL. Sus trabajos se iniciaron el pasado 1 de septiembre tras el traslado del Servicio de Relaciones Internacionales y el próximo del Vicerrectorado de Internacionalización a este edificio. El rector, Carmelo Rodríguez, ha visitado estas nuevas dependencias acompañado por el vicerrector de Internacionalización Julián Cuevas y de a directora general del PITA, Trinidad Cabeo.

El objetivo de este centro es facilitar las condiciones idóneas para que los investigadores internacionales puedan llevar a cabo su labor en la Universidad de Almería de la forma más satisfactoria posible y colaborar en su integración en la comunidad universitaria.

En ese Centro se pretende centralizar la atención a los investigadores visitantes y darles unas atenciones básicas que incluyen accesos a servicios e instalaciones. Estas incluyen Información y asesoramiento antes de su llegada para la obtención del visado y otros trámites (carta de invitación), asistencia en la escolarización de hijos a cargo del investigador/a y apoyo en la búsqueda de alojamiento.

Dentro de los servicios que gestiona el International Welcome Center se incluye el acceso a servicios informáticos de la Universidad y a los recursos de la Biblioteca de la Universidad de Almería, así como la entrega de material necesario para desarrollar su trabajo: tarjeta de acceso a instalaciones, placas identificativas, etc. Estas atenciones, hasta ahora prestadas de un modo disperso por los profesores anfitriones, permitirá aflorar una internacionalización oculta que hasta ahora no se registraba debidamente y evitar problemas con visados y seguros.

Desde el Welcome Center se invita a los profesores de la UAL a visitar las instalaciones y conocer la Carta de Servicios del mismo, y se les anima a confiar en este centro como el mejor modo de asegurarse que los investigadores visitantes cumplen con todos los requisitos y se evitan problemas con los seguros.