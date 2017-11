"A Granada ni es AVE ni doble vía, poco se van a mejorar los tiempos"

Es el asesor del vuelo en helicóptero sobre el Corredor Mediterráneo, el que realiza el chequeo semestral a la plataforma creada en el seno de la Asociación Valenciana de Empresarios. El ingeniero industrial y secretario general adjunto del lobby Ferrmed, Francisco García Calvo (Águilas, 1948) es todo un experto en el eje ferroviario del litoral, un conocimiento que le llevó a decir durante la grabación aérea del recorrido que "Almería es la provincia peor tratada por el ferrocarril en España". No iba mal encaminado y meses después de aquel enunciado tan tajante vuelve a la carga en la última revisión de los planes del Gobierno para Almería con valoraciones preocupantes: "La vía única a Murcia será un problema para afrontar el tráfico mixto. Fomento no ha hecho una planificación de la línea o la ha ido cambiando sin atender a criterios racionales". El ingeniero asegura que nadie ha visto el documento en el que se dice lo que se hará en cada sitio y, además, recuerda que están reclamando una serie de cambios fundamentales ahora que están en revisión los proyectos constructivos como el hándicap que supondrá para el transporte de mercancías las rampas de 20 milésimas cuando lo recomendable es no sobrepasar 12 a 14. Plantea que de momento todo son indefiniciones, aunque desde Fomento se repita que la línea tendrá capacidad más que suficiente para pasajeros y mercancías. "Al partir de cero siempre se ve todo suficiente, pero para una demanda considerable, la que se pueda generar en las zonas logísticas de Pulpí y Níjar, es necesario disponer de una vía doble". Entiende que Vera es el punto estratégico para la estación de pasajeros. No ve incompatibilidad en el transporte de las mercancías con las líneas de Alta Velocidad, de hecho desde La Encina hasta Valencia todas irán por AVE, si bien hay que superar el problema de las rampas y el de los peraltes de las curvas, cuestiones que desconoce si se han abordado con criterio en el diseño de la LAV entre Almería y Murcia en la que se ha previsto el tráfico mixto.

Su opinión de la actuación proyectada en la línea de Granada a Almería es que no es lo más adecuado dentro de un Corredor de primer nivel. "Van a electrificar y mejorar el trazado, pero no es Alta Velocidad ni doble vía, lo que puede suponer un punto negro para la línea que recorre el Mediterráneo", añade. Así lo planteó en el último chequeo del eje ferroviario en el que aprovechó para reclamar la necesidad de retomar la línea entre Guadix-Almendricos, la que se cerró en 1985, cuando era fundamental para la vertebración del Almanzora y conexión de Granada y Murcia. "Daría a los tráficos de pasajeros y mercancías una alternativa más, tal y como lo recoge el Pitvi, el mismo plan de infraestructuras que plantea la conexión de Algeciras con Almería por el litoral". En este sentido, Francisco García lamenta que se pueda viajar de AVE desde Francia hasta Almería y a partir de ahí con Granada se ha previsto una mejor sin aclarar que tipo de vía será ni si modifica el trazado. Plantea un tercer carril de ancho ibérico a Granada con el que poder darle continuidad al existente entre Moreda y Linares con Madrid. De lo contrario, la línea no podría recibir ningún tren procedente de Almería.