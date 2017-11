A la izquierda sólo queda el PSC

El PSC es un partido complicado. Es la única formación trasversal que había en Cataluña: lo votaban los catalanistas y los españolistas, fruto de ese pacto que hicieron la progresía burguesa catalana con la izquierda emigrada a la comunidad. Fértil en votos, pero complicado, y ese equilibrio se rompió cuando las posiciones se radicalizaron. Una de las personas que celebraba la proclamación de la república el Parlamento el viernes pasado era Ernest Maragall, hermano de Pasqual y ex dirigente notable del PSC.

Es tan complicado que la alcaldesa Ada Colau ha fracasado en su intento de copiar la estrategia. Presa de la ambigüedad -aún no sabe si se ha proclamado la república-, neutral a fuerza de ser extremista en dos polos a la vez -llama kamikazes a los independentistas y presos políticos a los Jordis-, viene a demostrar que los activistas no son buenos políticos. Ada Colau era la esperanza de Pablo Iglesias, cuyo partido está roto en Cataluña, más descompuesto que en el resto de España. El líder de Podemos en la comunidad, Albano Dante Fachín Pozzi, está más cerca de la CUP que de Podemos, y desde hace tiempo Iglesias pretendía su descabalgamiento. Una de las parlamentarias más radicales de la Cámara es de Podemos: Àngels Martínez, la señora que retiró las banderas españolas de los escaños vacíos de los parlamentarios del PP y que aún el fin de semana proclamaba en la red que Puigdemont era su presidente, y no el 155.

El objetivo de Iceta es ser segunda fuerza el 21 de diciembre por encima de Ciudadanos

Radicales hueros, obstruccionistas por naturaleza, fanáticos de las redes y cómicos a su pesar, como los de la CUP, que ayer atendieron a la queja vegana para que cambiase la "butifarrada" con la que van a contestar al 155 para no sacrificar a los cochinos. Sé que esto es muy difícil de comprender, pero ocurre, no son exageraciones ni anécdotas. Ahí está el vídeo con el que la CUP recibió el referéndum de independencia: el procés era una furgoneta averiada que terminaron tirando por un precipicio. ¿Y después? Después el mambo. No hay que perder el detalle californiano, muy jipi, de la marca y estilo de la furgoneta, la mítica y abombada Volkswagen.

Miquel Iceta ha vuelto a colocar al PSC en la misma situación privilegiada de hace décadas: quienes se sienten españoles y catalanas juzgan muy positivamente su oposición a la independencia y los catalanistas opinan que hizo un buen papel, intentando que no se aplicase el 155 mediante la convocatoria de unas elecciones autonómicas. Si esos comicios se frenaron, fue porque a Puigdemont le temblaron las piernas. Iceta se ha marcado como objetivo ser segunda fuerza el 21 de diciembre, por encima de Ciudadanos. El partido naranja aún puede crecer, pero a costa del PP, no más.

La facción de Podemos más radical en Cataluña poco tiene que ver con gente como Joan Coscubiella, aunque pertenecían al mismo grupo parlamentario, fruto de la unión que Alberto Garzón experimentó en Cataluña como prólogo a lo que luego ocurriría en España. Paco Frutos, ex secretario general del PCE, lo explicaba el domingo en la manifestación de Barcelona: "¿Por qué no están aquí las esquerras?" Posiblemente, porque la llamada izquierda de Podemos y de En Comú, que es el "espacio" de Ada Colau, no deja de ser una marca electoral de unos activistas que no saben hacer otra cosa que protestar: lo hacen muy bien. Y contra todos, de ahí sus ambigüedades. "Espacio" es como los comunes llaman a la formación de Colau, no partido ni organización, sino espacio, un término tan difuso como su líder.

El procés iba a dar dos grandes ganadores: Ada Colau y Oriol Junqueras, pero salen tan tocados como Puigdemont. Por una extraña razón, quizás por su tono sosegado, sus manos de cura y sus alusiones cariñosas a España, el Gobierno pensó que Junqueras era el nacionalista de Estado que iba a salvar la situación. Fue el interlocutor de Soraya Sáenz de Santamaría, y creyó en sus buenas intenciones hasta demasiado tarde, pero el ex vicepresidente se ha revelado como un tipo cobardón para los independentistas y falso para los constitucionalistas.

En uno de sus golpes de mano, Pablo Iglesias y su dirección nacional forzaron a los militantes de Podemos en Cataluña a acudir votar este fin de semana si quieren ir en coalición con los comunes de Colau para llevar como cabeza de lista a Xavi Domènech. La pregunta del referéndum implica que el programa electoral se basará en la oposición a la DUI y al 155, aunque la ejecución de este artículo se acabará justo el día de la votación. Iglesias reaccionó de este modo después de que los Anticapitalistas diesen la bienvenida a la nueva república.

Realmente, es complicado saber cuál es la posición de esta izquierda sobre Cataluña y es que, cada vez que lo explican, se hace más confuso. Como muestra, queda la reacción de Alberto Garzón, coordinador federal de IU y acompañante de Iglesias, cuando se enero de la convocatoria del 21-D. "El problema catalán no se arreglan con unas elecciones", dijo. ¿Entonces?