"La joya de la provincia en la caza mayor es la Sierra de Los Filabres"

Juan Ignacio Gázquez Martínez, Profesor de la Escuela de Caza de la Federación Andaluza de Caza (FAC) y técnico de la Delegación Provincial de la FAC, cazador desde la infancia y con una intensa trayectoria en la gestión de fincas rústicas, ha sido nombrado Juez Homologador de Trofeos de Caza por el Consejo Internacional de Caza (CIC). Es el primer almeriense en recibir este exclusivo título directamente por el CIC. Es ingeniero agrícola y autor de numerosos artículos en prensa cinegética nacional, por lo que conoce a la perfección la situación que actualmente atraviesa la cinegética en la provincia. Tras el reciente nombramiento, ha querido aprovechar la entrevista con Diario de Almería para hacer un llamamiento al colectivo cazador, en nombre y representación del Consejo Internacional de Caza, para que "se animen a solicitar la homologación de los trofeos de caza que capturen por lo que ello significa y conlleva". Insiste en que es necesario "concienciar al cazador de que es el eslabón más importante que compone la cadena de gestión cinegética junto a científicos, técnicos, titulares de cotos y administración, y que en buena medida depende de ellos y de su actitud constructiva el futuro de la caza". En su lucha incansable por poner la cinegética en el lugar que en su opinión merece, pide a las administraciones públicas y grupos políticos "que escuchen al colectivo cazador, el cual suele pasar desapercibido por no hacer mucho ruido pero está cargado de tradición, cumpliendo con todos los requisitos necesarios para ser una actividad de Bien de Interés Cultural, avalada por estudios científicos, amparada por un aporte considerable a la economía y representada por a un alto porcentaje de la población".

-¿Que es el Consejo Internacional de Caza?

-Es una organización independiente y sin ánimo de lucro, con sede en Budapest, activa a nivel mundial y que pretende fomentar una caza sostenible y conservar la naturaleza a través del conocimiento y creación de vínculos entre distintos países. Está presente en más de 80 países y entre otras cuestiones analiza e investiga temas como la conservación de las migratorias, caza mayor, especies cinegéticas tropicales y la caza como patrimonio cultural. Los miembros del CIC son particulares con trayectoria en este mundo, organizaciones relacionadas con la caza y gobiernos de distintos países. El CIC cuenta con tres divisiones de trabajo: científica, política y cultural-social.

-¿En que consiste homologar un trofeo de caza?

-Se trata de darle una puntuación, para posteriormente otorgarle la medalla de oro, plata o bronce al trofeo. Un trofeo de caza son las cornamentas adheridas al cráneo, cráneos y colmillos y amoladeras en el caso del jabalí. Dentro de la división científica, los trofeos de caza son medidos por miembros jueces nombrados por el CIC, utilizando unas formulas reconocidas internacionalmente para poder darle una valoración cuantitativa en función de parámetros tales como el peso, color, longitudes, grosores, volúmenes, belleza... Estos datos se registran en una base de datos a nivel mundial, a la cual solo tenemos acceso las personas reconocidas por el CIC, y ello permite hacer un seguimiento de la evolución de cada especie de caza a lo largo del tiempo y en todo el mundo. Este registro además tiene una lectura de condecoración y recocido prestigio a los cazadores y a las fincas que obtienen los trofeos con puntuaciones más altas.

-¿Hay buenos trofeos en la provincia de Almería?

-Ha existido mejor calidad hace unos años que en la actualidad. Almería, tiene un potencial importante en cuanto a caza mayor se refiere, pero como todo recurso natural requiere de una gestión para mantener las poblaciones cualitativa y cuantitativamente óptimas. En la actualidad contamos con ciervo, cabra montés, jabalí y arruí, esta última especie recientemente descatalogada como especie cinegética y a exterminar por directrices gubernamentales, sin ninguna base científica, al considerarla especie invasora y en contra de la opinión del colectivo cazador, quien defiende el gestionarla y salvarla. ¿Curioso verdad?; cazadores abogando por no "matar una especie animal" y grupos animalistas, ecologistas y algunos partidos políticos exigiendo su erradicación con armas de fuego. Parece ser que se va a rectificar políticamente esta descabellada iniciativa.

-¿Qué lugar de la provincia le gusta más para practicar la caza?

-Sin lugar a dudas la Sierra de los Filabres es nuestra joya de la corona. Es un corazón de monte alto de propiedad pública con excelentes parajes para ciervo, cabra montés y jabalí, rodeado de fincas privadas de monte bajo, almendrales y pequeñas huertas con magníficos hábitats para la perdiz y el conejo. Aunque siendo crítico, no vive sus mejores momentos.

-¿A que se debe el que no viva la Sierra de los Filabres su mejor momento?

-En la actualidad las reses de caza mayor han sufrido una merma importante tanto en calidad de trofeos como en cantidad, en mi opinión fruto de varios factores tales como malos años pluviométricos consecutivos , falta de aplicación de alimentación suplementaria en las zonas de monte alto para evitar la migración hacia zonas agrícolas y huertas donde una excesiva permisividad de la Administración ante la concesión de permisos para controlar los daños agrícolas ha originado un número de bajas importante. También nos culpo a nosotros, al colectivo cazador, echando de menos una mayor concienciación para abatir solo ejemplares adultos, y no haber levantado el pie del acelerador de las capturas ante la disminución de la capacidad de carga del medio por la escasez de lluvias. Sorprendentemente el jabalí es quien ha mermado más sus poblaciones, aspecto este que por contrapartida está beneficiando bastante a las poblaciones de perdiz, ya que es un predador nato de las patirrojas.

-¿La caza le aporta más como afición o como profesión?

-En ambos sentidos me ha proporcionado positividad en mi vida. Empecé a cazar desde que tengo uso de razón junto a mi padre y a mi tío, y esta afición me ha ayudado a captar valores que, alejados de las enseñanzas de la play station, el youtube o twiter, me ayudan en todas las facetas de mi día a día. Debería ser obligatorio experimentar el frío, ver amanecer a dos mil metros de altitud, el cansancio, pincharse con una espina de chumbo, perderse en la niebla, observar a los animales durante horas, quitarle pulgas y garrapatas a tus perros, pasar sed, y estar en el campo sólo en jornadas de sol a sol. Profesionalmente ocupé cuatro años el puesto de Técnico de Recursos Cinegéticos de la Agencia de Medio Ambiente y Aguas de la Junta de Andalucía, actualmente en excedencia, y en la actualidad soy el ingeniero de la Federación Andaluza de Caza dando cobertura técnica a las sociedades federadas de Almería. Además he pertenecido al Consejo Andaluz de Caza, órgano consultivo de la Consejería de Medio Ambiente y a la Asamblea nacional de la Federación española de caza.

-En ocasiones la imagen del cazador no es bien vista...

-A priori a un desconocimiento de lo que es la caza. Hay que respetar al que éticamente no desee quitarle la vida a un animal, pero aquellos que opinan que la caza es negativa para el medio natural están muy equivocados. La caza es la recolección de un recurso natural renovable que permite regular las poblaciones animales para evitar daños a la agricultura, accidentes de tráfico, conservar la flora protegida ante una posible alta predación, evitar la propagación de enfermedades en poblaciones animales manteniendo las densidades reales por debajo de la capacidad de carga del medio. Además de su importancia sociocultural, la caza, sin entrar en números, proporciona puestos de trabajos directos e indirectos, y es un motor económico imprescindible para el sector rural. La cinegética solo es superada en número de licencias por el fútbol. Y como no, organolépticamente la calidad de proteínas de la carne de caza es incomparable con la carne de granja.

-¿Qué le diría a los jóvenes que quieren iniciarse en la cinegética?

-Pues que cazar no es matar, que un cazador ha de serlo todo el año, tanto el día de la apertura de la veda como cuando hay que visitar el campo para mejorar accesos, limpiar nacimientos de agua, realizar siembras de cereal para la fauna, hacer aportes de alimentación suplementaria. Que no es mejor cazador aquel que consigue un mayor número de abates sino unos lances más valiosos. Y que la caza le puede aportar satisfacciones personales que no podrá encontrar en otras actividades.