El juicio con jurado por el caso 'Cheques' arrancará el 31 de enero

La Audiencia Provincial de Almería acogerá a partir del 31 de enero de 2018 la vista oral contra el funcionario de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta en Almería acusado de apropiarse de más de 246.000 euros de una cuenta que no estaba sujeta a "fiscalización" por parte del servicio de intervención de la Junta y sobre la que no se realizaba "control alguno" sobre la misma por parte de los responsables del departamento. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, quienes han especificado que en la primera sesión del juicio en el marco del caso 'Cheques' se constituirá el jurado y se procederá al interrogatorio de M.G.L, para el que la Fiscalía Provincial de Almería pide penas de ocho años de prisión y 15 años de inhabilitación. El juicio proseguirá en la jornada siguiente con la declaración de 13 testigos, entre ellos el exdelegado de Medio Ambiente de la Junta en Almería Clemente García, sobre quien se retiró la acusación en este procedimiento pero que fue condenado por el Tribunal de Cuentas, junto al procesado, como responsable de un alcance en los fondos públicos de la Administración autonómica por importe de 182.470,21 euros que no han podido ser justificados y que se hicieron con cargo a una cuenta de la Delegación.