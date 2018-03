Los kilómetros no pesan hoy

Dicen que cuando uno es cofrade y le gusta formar parte de las hermandades y su Semana Santa llega a hacer cosas que no tienen explicación y que, puede ser que si lo analizas con objetividad y desde fuera, quizás lleven razón. También es verdad que en el entorno de esa persona cofrade, cuando sabe que realmente le gusta aquello que hace, por lo que se tira hablando durante todo el año sin importar que sea verano, Navidad o Carnaval y las posibles 'locuras' que se pueden llegar a hacer, estas se comprenden.

Este año, por diferentes circunstancias de la vida, he vuelto a recordar aquellas sensaciones que tuve cuando, estudiando la carrera de Periodismo, en Cuaresma no había negociación que fuera posible y cada fin de semana regresaba a Almería para realizar los ensayos con mi cuadrilla, además de que cuando llegaba la Semana Santa, mi lugar estaba ahí: en mi tierra, mi Almería.

Es entonces cuando, haciendo un poco de reflexión y conociendo más casos como el mío en los que los kilómetros no importan, cuando me doy cuenta de lo grande que es esto de la Semana Santa, de la gente que trabaja para que todo sea posible y que el trabajo realizado durante todo un año se vea reflejado en unas horas (además de los cultos y vida de hermandad, no hay que olvidarlo) así como que no importa dónde estés que, como sea posible, el día en el que sale tu hermandad tú estarás ahí para disfrutar como uno más. Y no digo nada si resulta que puedes pillar toda la semana para disfrutar de una Semana Santa completa…

Cada año es especial y cada Semana Mayor diferente por diferentes motivos, sea porque cojas con más ganas los ensayos o menos, puedas o no salir por algún problema físico o estés pasando por algún momento de tu vida que se refleje en tu estado de ánimo tanto para bueno como para malo. Quizás esto también forme parte de la magia de la Semana Santa, que hasta que no se acerque el momento no se sabe cómo se va a estar y cómo se va a afrontar, por lo que los sentimientos que afloran son únicos e inexplicables y ponerle palabras a ello, aunque uno se dedique a esto, pueden resultar erróneas ya que cada persona tiene su opinión y por lo tanto, habrá muchas que estén de acuerdo conmigo y otras muchas que no.

Lo que sí está claro es que, una vez llegado el momento, cuando uno está delante de la imagen que le despierta dentro de sí algo, todo por lo que se ha pasado merece la pena y ni el estado de ánimo, el dolor, las ganas… o los kilómetros hechos durante toda la Cuaresma e incluso para estar delante de esa imagen, todo merece la pena y se ve recompensado. Y es que los kilómetros, sean físicos o metafóricos, no importan. Pero los sentimientos, las sensaciones y las vivencias sí. Eso es lo que nos llevaremos.