El letrado de los acusados de matar a su tío dice que fue algo "fortuito"

El abogado Juan Marfil no ha negado que en un registro posterior se encontrase otra pistola y munición en el dormitorio de Juan Andrés T.G. pero sí ha matizado que el dinero localizado en la vivienda era fruto de la venta ambulante que hacía el padre de ambos.

Así las cosas, se encontraron de nuevo con su tío y su primo en el portal de acceso a la vivienda de éstos, y en un momento determinado, a pesar de que Pedro lo animaba a irse, Juan Andrés habría sacado el arma para "intimidar" a Andrés pero "le disparó accidentalmente, de manera fortuita". "Como su tío continuó abalanzándose sobre ellos, no pensó que le hubiera dado ni que iba a fallecer", asegura Marfil, quien añade que Pedro no se dio cuenta de lo que pasaba porque forcejeaba con su primo. Tras esto se fueron a casa y entregaron el arma a su madre para que la guardase y luego fueron detenidos por la Guardia Civil en las inmediaciones de este domicilio.

Según esta versión divergente a la de la Fiscalía y la acusación particular, habría que remontarse a cuatro días antes del 24 de febrero de 2016, cuando expiró Andrés. El letrado mantiene que fue entonces cuando Pedro tuvo una pelea con sus primos en un local de ocio y que tras esto Andrés acudió al domicilio de los acusados a pedir explicaciones. Allí, mantiene Marfil, habría dicho que tenía que "pegar una paliza y matar" a Pedro.

Juan Andrés y Pedro T.G. no tuvieron intención de matar a su tío Andrés ni a su primo Manuel. Al menos esto es lo que sostiene su abogado, Juan Marfil, quien considera que el fallecimiento de Andrés se produjo de forma accidental y de manera fortuita. Afirma que además se produjo después de que el finado persiguiera a Pedro, quien no habría sabido según esta tesis que su hermano portaba un arma de fuego.

La acusación sí cree que hubo alevosía

La acusación particular ha remarcado su papel en el proceso en representación de los familiares de las víctimas y ha justificado su calificación al considerar que tanto Juan Andrés T.G., quien disparó el arma contra su tío, como su hermano Pedro T.G., quien lo "animaba y azuzaba", tienen la misma responsabilidad. En este sentido, la letrada Josefa Ramos ha recalcado que tanto el fallecido como su hijo, quien habría salvado la vida después de que el arma se encasquillara, "no tuvieron posibilidad de defensa" ante unos hechos para los que actuaron "de común acuerdo" y en los que uno ejecutó el disparo y el otro "colaboró y ayudó". Bajo esta versión, sostiene la representación particular que se produjo un delito de asesinato consumado, por el que reclama 22 años de cárcel a cada uno, y otro de asesinato en tentativa por el que interesa 14 años y nueve meses de prisión más.