"Somos lo que somos por muchos de esos libros que leemos"

Diario de los libros es un proyecto recién salido del horno con un objetivo muy claro: "Ser un revulsivo para la cultura en la provincia de Almería", así lo aseguraba en la tarde del pasado miércoles Antonio Galindo, profesor y coordinador de este proyecto de Diario de Almería, durante la que fue la primera gran 'piedra' de esta iniciativa, la presentación de la novela 'Las hijas del capitán', que contó con la presencia de su propia autora, María Dueñas.

Sin duda, una inmejorable manera de comenzar un proyecto que promete ir para largo y que tuvo como puesta de largo a una de las mejores escritoras del panorama nacional en este siglo.

Galindo fue el encargado de explicar el proyecto de Grupo Joly en Almería, en el que participa, aprovechando la gran acogida de esta primera cita en un salón de actos de La Casa de las Mariposas que estaba abarrotado, demostrando así la gran expectación que levantó María Dueñas entre los amantes de la cultura, y especialmente entre el nutrido número de alhameños que acudieron al evento, ya que este municipio almeriense tiene especial protagonismo en la obra.

"Me gustaría nombrar una serie de escritores, porque forman parte de mi vida y estoy seguro que algunos coincidirán con los de los demás", reflexionaba Galindo. "A mi me ha costado mucho trabajo hacer esa lista ordenada en el tiempo: Julio Verne, Isaac Asimov, John Steinbeck, Ernest Hemingway, Camilo José Cela, García Márquez, Vargas Llosa, Ken Follet, Pérez-Reverte, Pimentel... y como no, María Dueñas", reconocía abiertamente el profesor, quien abordó su opinión de la autora allí presente, de la quien dijo que "ha sabido encandilar con sus novelas a lectores de todas las edades. Es un lujo para Almería y desde luego un honor para todos nosotros".