Banderas a media asta, plenos de carácter extraordinario y minutos de silencio por toda la geografía provincial. Desde Macael y Olula a Cantoria, pasando por Huércal de Almería, Roquetas, Cuevas, Cantoria, Garrucha, Gádor y El Ejido, entre otros tantos núcleos almerienses a los que decenas de kilómetros separan pero unidos por el más profundo dolor. Era el llanto de una provincia que tuvo las primeras muestras de cariño hacia la familia y duelo en Níjar, municipio en el que el pequeño Gabriel perdía la vida a manos de la pareja de su padre. También se improvisó una concentración de más 12.000 personas en el centro de la capital el domingo, además de un pleno institucional. Y ayer fueron el resto de municipios y otras entidades como la UAL, los sindicatos y los colegios los que se sumaron al duelo por la muerte del pequeño pescaíto. Diputación acogió un pleno a primera hora, antes de que el Patio de Luces acogiera la capilla ardiente, y a lo largo de la jornada se sucedieron por toda la provincia. En Vícar, la localidad en la que han residido en los últimos años el padre del menor con la presunta asesina, vivió una emotiva concentración de cientos de personas que aún no dan crédito al episodio vivido el domingo con la detención de Ana Julia Quezada. Este pueblo ya ha anunciado que contará con una calle para Gabriel Cruz. Un gesto ejemplar para ayudar a unos padres ejemplares a superar su dolorosa pérdida. El Colegio de Abogados, que se ofreció para llevar gratuitamente la acusación particular, canceló ayer su Ciclo de Cine y el de Benahadux dejará el miércoles en el que comienzan sus fiestas con una convivencia de mayores sin música ni algarabías. Pero la iniciativa más emocional fue, sin duda, la del altar de flores y pescaítos que ha brotado de la ciudadanía en la Ballena en la que desemboca la Rambla. En Sevilla también se está promoviendo la propuesta, y se han adherido casi 8.000 personas en la plataforma change.org, de ponerle al acuario el nombre de Gabriel Cruz. Y es que las muestras de cariño no han dejado de sucederse en Almería y a lo largo de todo el país.