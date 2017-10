"Tenemos que luchar por la excelencia educativa"

-¿cual es el objetivo más prioritario en este momento para CSIF?

-Hay que reflexionar sobre si queremos seguir en ese furgón de cola donde me contento en subir unas décimas en las valoraciones pizza, y seguir en una posición mediocre dentro de lo que son los sistemas educativos punteros en Europa y en el mundo. O si queremos tener un sistema educativo puntero que nos ponga en primera línea en empleo, que nos pueda garantizar pensiones dignas. Para esto hay que hacer un giro en el timón y apostar todos por ese cambio importante. Sumemos esfuerzos, pensemos que la educación es el mejor bien, y tenemos que dejar un legado de educación de excelencia en igualdad de oportunidades.

-¿Qué propone para lograr este fin?

-Hay que ponerse de acuerdo en tema presupuestario. En este momento estamos muy por debajo de por ejemplo lo que invierten otras comunidades autónomas como por ejemplo País Vasco, Cataluña, Navarra... y lograr a medio plazo hacer un sistema educativo mejor. La diversidad es esencial y por ejemplo hay que ver que las ratios en este momento no son las más adecuadas. En este momento estamos trabajando en aulas de 25 en Infantil y Primaria, de 30 en Secundaria y de 35 en Bachillerato. Y no se puede ofrecer una atención personalizada con la diversidad de alumnado que tenemos. Por lo tanto tenemos que trabajar en esa reducción de ratio. Que se que no es una cuestión de hoy para mañana porque tiene un coste económico muy importante, pero si que podemos ir paulatinamente abordando las zonas que más lo necesitan. Se puede ir trabajando ahí. Evidentemente esto implica más profesorado, por el que también hay que trabajar por dar prestigio a esta profesión. En países como Alemania, la FP tiene un alto índice en ciclos formativos de grado medio y superior y en comparación relativamente bajo en Bachillerato. En España deberíamos de valorar cual es la demanda y las salidas profesionales a esos efectos. Algo que no estamos valorando realmente. Hay un dato que es tremendo y es que todos los años hay unas 40 o 50.000 personas que solicitan acceder a ciclos formativos y que se quedan sin plaza. Y está creciendo la oferta privada, una alternativa que es muy selectiva para las clases sociales, porque la enseñanza pública no está dando respuesta a esta demanda que es una realidad. En este sentido desde CSIF apostamos por reforzar la FP, que es fundamental para el desarrollo de un país en este momento.

-A finales del próximo año 2018 celebrarán elecciones.

-Nosotros seguimos trabajando pero esto nos da la oportunidad de poder elegir representantes que exijan a las administraciones todas las mejoras que consideramos que se deben de realizar en todo lo relativo al sistema educativo. Es un medio para poder defender mejor a los trabajadores que representamos. En este momento somos el primer sindicato en Andalucía en enseñanza pública, en Almería somos los segundos, y aquí tenemos unas grandes expectativas y nuestro objetivo es situarnos como primera fuerza sindical, porque creo que tenemos una base de afiliación muy sólida, un trabajo bien hecho por los compañeros en estos tres años y la gente pues lo reflejará casi seguro ese día de votación.

-¿Cuales van a ser las principales líneas en ese proceso electoral de CSIF?

-Vamos a poner en valor lo que hemos hecho. El ser el primer sindicato de la enseñanza pública te da una responsabilidad importante. Si a ti la gente te ha otorgado esa responsabilidad para poder negociar esa fuerza, hay que dar una respuesta. Nosotros como sindicato somos reivindicativos hoy, mañana y pasado, pero también vamos a poner en valor las cosas que se han conseguido durante estos tres años y esperamos que a lo largo del que viene podamos aumentar ese bagaje de mejoras conseguidas. En 2016 firmamos un acuerdo para la recuperación de la paga extra de 2012, ahora en febrero se terminará de cobrar el 100%; firmamos las 35 horas, que está en el Tribunal Constitucional pero que ahora mismo en Andalucía realmente existen las 35 horas, por lo cual hoy por hoy está conseguido; los centros educativos se han dotado de unos 2.500 profesores para los centros de Secundaria. Nosotros en ese acuerdo conseguimos que a partir de 2019 se pongan en marcha los fondos de acción social para los empleados públicos que se quitaron con la crisis radicalmente de un plumazo. También una de las cosas que nos quitaron con la crisis fue el tema de que cuando te pones enfermo a partir del cuarto día te quitan el 25%, después el 50% a partir de décimo día. Nosotros conseguimos reducir el número de patologías que no causaban detracción, que fue también un paso importante, aunque el objetivo final es que ninguna enfermedad afecte en ese sentido. En marzo firmamos un plan de mejora que ha supuesto la mejor oferta de empleo público sin precedente en España. Otra cosa que creo que ha significado una revolución fundamental para la mejora laboral de los docentes de nuestra comunidad autónoma ha sido el consursillo. Eso ha permitido hasta el momento que más de 11.000 docentes de toda Andalucía se hayan acercado a su domicilio familiar.