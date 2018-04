Una madre pide ayuda a Salud para las terapias de sus dos hijos

"Por una sanidad justa, gratuita y con derechos para todos". Familiares y amigos de los padres de Isidoro y Samuel, se ha concentrado a las puertas de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Almería, para exigir al Servicio Andaluz de Salud (SAS), asistencia para ambos menores. Tal y como ha explicado su madre, María Virtudes Rubio, "mis hijos tienen 9 y 7 años y desde los 6 años les han quitado la Atención Temprana. Sin embargo por prescripción médica me exigen y me recomiendan que sigan trabajando con logopedas, psicólogos, pedagogos, y foniatras para tratar de mejorar "un poquito" la vida de mis hijos. "Con Isidoro hemos luchado porque a partir de los 6 años siguiera con los foniatras, pero no he conseguido nada". "Intento hablar con alguien de la Delegación de Salud y no me hacen caso, el médico me dice que los niños son casos prácticamente perdidos con enfermedades que no están reconocidas, les hemos hecho infinidad de pruebas y todas dicen que son niños sanos, pero no creo que sea así cuando usan pañal y van a un carricoche, van a a aulas especiales, tienen que comer triturado, son como si fuesen bebés. Evidentemente niños normales no son", ha insistido María Virtudes. "Cuando yo he podido les he dado las sesiones necesarias por lo privado, pero ahora ni mi marido ni yo trabajamos y no podemos. Mis hijos ahora no adelantan. Al contrario, van para atrás. Solo pido lo que necesitan, logopeda, psicólogos y fisioterapeutas, lo demás ya me buscaré yo la vida. Mis hijos necesitan esto para tener una mejora en a calidad de sus vidas, y se lo están negando". Desde la Delegación de Salud de la Junta en Almería han señalado que la Atención Infantil Temprana está destinada a niños de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o que se encuentren en riesgo de padecerlos. Una vez que el menor supera la edad de 6 años, pasa a ser atendido a través del sistema educativo, que proporciona los recursos necesarios para el menor. "En el caso de esta familia, uno de los menores ha sido atendido a través del Programa de Atención Infantil Temprana, del que ya ha recibido el alta, y actualmente los dos menores reciben atención especializada a través del centro educativo en el que están escolarizados".

Igualmente, el sistema de atención a la dependencia contempla diferentes prestaciones para las personas con discapacidad, a las que también tienen acceso los menores de edad. "En este caso, uno de los menores a cargo de la familia es actualmente beneficiario del sistema de atención a la dependencia", tal y como han informado desde Salud. "También hay que señalar que los Servicios Sociales Comunitarios han tramitado de forma regular diferentes ayudas y prestaciones para la familia, con el fin de garantizar la cobertura de sus necesidades básicas y velar por la correcta atención de los menores", han concluido desde la Administración.