"Cuanto mayor es la responsabilidad de las mujeres, más desigualdad vivimos"

Izaskunbilbao fue la primera mujer presidenta del Parlamento Vasco y actualmente es la única representante del Partido Nacionalista Vasco en el Parlamento Europeo. Empezó su carrera política en las instituciones antes de cumplir los 30 años y ha ido cerrando etapas hasta llegar a la vicepresidencia del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. Es su segunda legislatura en la institución europea y afronta la última parte de ella con optimismo y con la misma ilusión con la que aceptó defender una Europa federal y una Europa de la diversidad.

Hemos entrado en la última mitad de su legislatura en el Parlamento Europeo, ¿qué balance hace de estos años?

Es una legislatura especialmente intensa para los representantes de los partidos políticos que como en nuestro caso contamos solo con una eurodiputada, esto hace que tengamos que diversificar y dedicarnos a muchas cosas. Aún así haría un balance positivo porque hemos ido cumpliendo con el programa electoral con el que nos presentamos a estas elecciones.

¿Qué espera del resto de la legislatura?

Queda un año y medio y seguiré trabajando hasta el final. Tenemos informes en los que estoy implicada, como el conocido "paquete de carretera y paquete de movilidad" que es muy importante para el sector del transporte por carretera, precisamente acabamos de cerrar un acuerdo sobre las condiciones de las personas que conducen camiones para conseguir mayor seguridad. Me gustaría que pudiéramos solventar el problema generado en los últimos años fundamentalmente por las medidas unilaterales de países como Francia, Alemania o Italia que han creado muchas trabas para el sector del transporte y del que ha resultado bastante afectado el sector español.

Usted es vicepresidenta del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, ¿qué supone un puesto como éste?

Me permite tener responsabilidad en las cuestiones que afectan al propio grupo pero también estar de vicepresidenta te posiciona en un lugar que te permite mantener unos encuentros muchos más frecuentes con los comisarios europeos sobre todos aquellos aspectos que están en la agenda europea y teniendo el PNV una sola representante conseguimos una proyección importante dentro de este cuarto grupo del Parlamento Europeo, que está formado por liberales y demócratas y en nuestro caso yo formo parte del Partido Demócrata Europeo.

En ALDE encontramos representantes de Ciudadanos, UPYD, PNV, PDeCAT, ¿no es paradójico que partidos con pensamientos tan diferentes estén en el mismo grupo político europeo?

Esta es mi segunda legislatura en el Parlamento Europeo y las dos he estado dentro del grupo ALDE. En esta legislatura fueron Ciudadanos y UPYD los que decidieron venir donde estábamos PDeCAT y PNV, por lo tanto les corresponde a ellos explicar el porqué quieren venir a un grupo donde estamos nosotros. Por nuestra parte nunca hemos ocultado nuestras ideas y además siempre hemos defendido con lealtad y colaboración nuestras posiciones.

Podemos decir que ALDE, ¿es un cajón de sastre?

Es muy diverso pero si nos fijamos en el resto de los grupos parlamentarios, esa diversidad no diría que tanto pero se repite. En todos la diferencia de nacionalidad de los eurodiputados hace que en ocasiones no compartan visiones unitarias en relación con determinados informes. ALDE es uno de los grupos más ricos porque los debates son muy intensos hasta llegar a unas posiciones comunes en muchos de los informes, esa diversidad hace que todo sea más intenso y enriquece las posiciones. Además, siendo el cuarto grupo, es verdad que en muchos de los informes nuestra posición resulta de arbitraje.

Usted fue la primera mujer en presidir el Parlamento Vasco, ¿cómo recuerda esos años?

Fue un momento muy complicado, para mi fue un momento agridulce, porque venía a sustituir a una persona de las más honradas que yo he conocido, Juan María Atutxa, había sido mi jefe, me parecía injusto todo lo que le estaba ocurriendo y yo tenía que sustituirlo, esa fue la parte "agri" y dulce fue la responsabilidad que en ese momento asumí. Me propuse como objetivo conseguir recuperar la normalidad y el diálogo dentro de la Cámara y me hubiera gustado vivir la situación de paz en Eukadi siendo yo presidenta del Parlamento. Es verdad que yo fui la primera presidenta del Parlamento Vasco pero a partir de ese momento nadie se ha atrevido a no poner mujeres candidatas y parece que las mujeres han llegado a la presidencia del Parlamento para quedarse, y eso no está mal.

¿Es usted feminista?

Si se entiende por feminista trabajar… bueno sí…lo digo sin complejos sí y lo soy desde que identifiqué que vivimos en desigualdad. Yo estudié y me eduqué igual que mis hermanos y pensé que tendríamos las mismas oportunidades. Con 27 años fui concejala en Bermeo, mi pueblo, con 28 fui la directora más joven del gobierno vasco y pensé que teníamos las misas oportunidades; pero a medida que he ido avanzando en mi trayectoria política y profesional he empezado a distinguir y ver que no nos tratan con igualdad y cuanto mayor es la responsabilidad de las mujeres más desigualdad vivimos.

Usted empezó muy joven en política y ha pasado por diferentes administraciones, ¿con cuál se queda?

Me costaría elegir una de ellas, porque todas me han permitido enriquecer mi punto de vista sobre la política y sobre la forma de hacer. Aprendí mucho siendo concejala en mi pueblo y aprendí muchísimo estando en el departamento de Cultura. Recuerdo que en una situación de crisis económica brutal, con una industria que se caía en Euskadi, unos presupuestos que no nos llegaban a nada, decidimos construir el museo Guggenheim con un rechazo político, sindical, cultural y artístico, y en esa coyuntura también aprendí lo importante que es liderar las cosas cuando hay una visión clara sobre lo que quieres que sea tu país. En Interior también aprendí mucho y más tarde me tocó la presidencia del Parlamento. Creo que con la presidencia cerré un círculo en mi vida.

Y abrió uno nuevo al llegar al Parlamento, ¿qué le ha aportado este nuevo puesto político?

Me ha dado una visión más cercana, la sensación que tengo en el Parlamento Europeo es que estoy en el centro, me permite por una parte mirar hacia arriba y ver cómo va el desarrollo global, los acuerdos con terceros países, las relaciones con América Latina, el proceso de paz con Colombia, los acuerdos comerciales con Perú, Ecuador, EEUU o Japón. Pero por otra parte mirar el corazón de Europa y ver lo que está pasando en cada uno de los países y mirar nuestra realidad, comparar un poco y tener una visión clara de hacia donde tenemos que ir. Yo creo que esa es la gran ventaja que aporta el trabajo en el Parlamento Europeo, más allá de tener relaciones con diputados de diferentes países. Me permite, además, acercar la política de Euskadi a las instituciones europeas, defender nuestras instituciones aquí en el marco europeo y acercar las instituciones europeas al País Vasco.

¿Qué es Europa para usted?

Para nosotros es nuestra casa natural, estuvimos en los orígenes para poder crearla. En 1933 nuestros líderes como partido político hablaban ya de Euskadi Europa. Nosotros formamos parte de los nuevos equipos internacionales, estuvimos en el Congreso de la Haya y siempre hemos defendido la Europa federal, la Europa de la diversidad, esa Europa que con un nivel de descentralización político permita resolver los problemas que la ciudadanía europea pueda tener.

¿España?

Es el país en el que se encuentra el País Vasco, Euskadi.

¿País Vasco?

Mi tierra, mi casa, mi familia, mi identidad, mi cultura, mi todo.

¿Cataluña?

Es una realidad histórica amiga con la que nos une muchos lazos.

¿Andalucía?

Un país que me encanta porque de toda la vida me ha gustado el flamenco, el cante jondo, el baile, el color, la alegría, Andalucía es vida.

¿Almería?

Tengo mucho contacto con Almería sin haber estado allí porque tengo unos amigos que pasan muchísimo tiempo en Almerimar y siempre me están diciendo que pase unos días allí. Almería está cerca por dos motivos, por mis amigos que sería la parte más afectiva pero también por el eje Mediterráneo. Nosotros hemos defendido mucho la necesidad de la construcción de manera definitiva y de una vez del eje Mediterráneo y del eje Atlántico. Para Almería el eje Mediterráneo supone movilidad de personas y de mercancías y la movilidad genera economía, empleos y esto es por lo que yo llevo trabajando desde que estoy en el Parlamento Europeo.

Acaba de aprobarse la reforma de la conocida PAC, Política Agraria Común, aunque usted no está en esa comisión, ¿qué opinión le merece?

Con esta reforma, entre otras cuestiones, se quiere incidir en la ayuda a los jóvenes agricultores, tenemos la obligación de hacer sostenible medioambientalmente, económicamente y socialmente la agricultura. Además se pretende ayudar a la comercialización, a la venta de la calidad de estos productos. Esta reforma repercutirá en Almería, en la generación de empleo, se quiere ayudar también al movimiento cooperativo para que avance.

La agricultura y la pesca van de la mano en muchas ocasiones, por sus orígenes usted ha vivido muy de cerca todos los problemas de la pesca, ¿no es así?

Completamente, yo siempre digo que soy una mujer con escamas, el trabajo de mi madre, mi padre y mis abuelos ha estado siempre en relación con la mar y eso me ha marcado en la familia, en los valores del sufrimiento, en el trabajo, en la honestidad y en el esfuerzo a pesar de los malos momentos.

¿La política la eligió o usted eligió a la política?

Creo que la política me eligió a mi porque yo no procedo de una familia politizada, ni con una determinada sensibilidad política, jamás he escuchado a mis padres hablar de una determinada ideología. Sin embargo la política me llamó para hacer algo y creía que podía aportar y poco a poco las cosas han ido llegando a mi vida.

¿Qué cree que ha olvidado en el camino?

No tengo la sensación de haberme dejado cosas. Todo lo que me ha ocurrido ha sido muy interesante. El tiempo pasado no mueve molinos, con las mismas circunstancias las personas haríamos los mismo.

¿Cómo valora lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos meses?

Esto no es una situación que haya surgido en Cataluña ahora mismo. Cuando hay divergencias, la política tiene que servir para entablar diálogo sincero, negociación y acuerdo. Me quedo con el mensaje de un debate que tuvimos en el Parlamento Europeo: los actos violentos son inaceptables por parte de la policía en la Europa actual pero ustedes tampoco pueden hacer nada fuera de la ley, pero la ley no es suficiente para resolver un conflicto político, es necesario diálogo, negociación y acuerdo.

¿Y los últimos acontecimientos?

Creo que se está vulnerando absolutamente la Constitución española con la actuación del gobierno y del poder judicial. La aplicación del artículo 155 no es constitucional porque no se relata cual es el daño ocasionado realmente al estado español. Si un parlamento se excede en sus competencias haciendo algún tipo de declaración que no está recogida en la ley siempre cabe la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional que la puede anular y dejar sin efecto, no hace falta encarcelar a nadie. Las elecciones son un punto de inflexión para construir una solución política acordada a través del diálogo.