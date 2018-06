Seis médicos realizarán las sustituciones de verano en 56 centros de salud

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, ha denunciado que sólo seis médicos llevarán a cabo las sustituciones de verano -julio, agosto y septiembre- en 56 centros de salud y consultorios del Distrito Sanitario Almería, que comprende la capital y las Zonas Básicas de Salud de Níjar, Carboneras, Bajo Andarax, Alto Andarax, Tabernas, Río Nacimiento y Sorbas, según los datos presentados en la reunión de la Comisión de Bolsa única de Trabajo del SAS.

En esta misma línea, el sindicato critica que el Plan de Costas, que afecta a las zonas de Caborneras, Cabo de Gata y San José no contará el refuerzo de facultativos, siendo una zona de especial carácter turístico, donde prácticamente se triplica la población. Y no satisfechos con eso, matizan desde el Sector de Sanidad de CSIF, hay categorías profesionales que directamente no serán reemplazadas como es el caso de auxiliares administrativos, auxiliares de enfermería, trabajadores sociales, técnicos en rayos o fisioterapeutas, sin olvidar que los centros de salud de la capital permanecerán cerrado en horario de tarde o que el Puerto de Almería no cubrirá el puesto de médico en plena Operación del Estrecho. Los seis médicos estarán contratados como dispositivo de apoyo, lo que supone que deberán estar disponibles para realizar sus funciones en cualquiera de los 56 centros de salud.