La otra mejilla

El Martes y Miércoles Santo salen a las calles de Almería dos hermandades, una del barrio de los Molinos: la de Coronación y otra del barrio de la Plaza de Toros: la de la Macarena. Las dos con dos pasos de misterio donde se puede recordar y mostrar la Pasión de Cristo. Dos pasos de misterio que ayudan a algo tan importante en nuestros días para los creyentes: explicar el porqué de la Pasión de Cristo. Esto es una de las funciones importantes y primordiales de las Cofradías, dar una catequesis viva de nuestra fe. No sólo a sus hermanos y cofrades sino al resto del público que ve los diferentes y numerosos pasos de nuestra semana santa cofrade.

Veremos el martes un Cristo coronado de espinas, con una caña en las manos y con un manto y podremos continuar viviendo los hechos de la pasión con la Sentencia de Cristo el miércoles. En los dos pasos las hermandades han intentado, con varias imágenes Pilatos, Claudia Prócula, soldados romanos, etc. hacer posible que el público pueda entender lo ocurrido en esos momentos de la Pasión. Estos dos pasos de misterio me hacen recordar un texto bíblico de Isaías 50, 6-9: "Ofrecí la espalda a los que golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no me quedaba confundido, por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. Tengo cerca de mi abogado, ¿quién pleiteará contra mí? Vamos a enfrentarnos: ¿Quién es mi rival?

Que se acerque. Mirad, mi Señor me ayuda: ¿quién probará que soy culpable? "Seguimos viviendo en una sociedad con heridas. Un mundo donde no todos colaboran, donde hay quien tiende zancadillas y trata de derribar al justo, como hicieron con Jesús. Nos encontramos con poco trigo y mucha cizaña. Tendríamos que intentar situarnos en medio de las heridas de esta tierra, de mi sociedad, de mi gente, ante las mías: descubro que hay quien quiere dañar, desunir, romper. Acusar, condenar, imponer saltándose la justicia.

Estos dos pasos de misterio nos muestran a un Jesús que sufre y asume, pero es nuestro gran consuelo, nuestra ayuda. Un Jesús que ama y une, incluso en la situación más injusta y humillante que padece. Un Jesús que ofrece la espalda a los que golpeaban y la mejilla. No oculta el rostro a insultos y salivazos. Porque sabe que Dios está junto a él que no lo olvida. Cuántas experiencias de combate, de lucha, de sentirme superado y acompañado tenemos en nuestra vida. Estos dos momentos de la pasión Cristo nos manda un mensaje: saber estar al lado de los abatidos, tener una palabra de verdadero aliento.

Pero cuidado con las palabras, algunas se las lleva el viento. Hay palabras engañosas que sugieren aliento, pero son "vana ilusión". En esta complicada sociedad en la que vivimos hay que comprender qué hace de una palabra una verdadera palabra. Palabras, palabras y más palabras. Intentemos escuchar, distinguir las voces de los ecos, la música de los ruidos. Pedir a Dios capacidad de escuchar para que de mi boca sólo salgan palabras que alientan, palabras sinceras.

Además de los pasos que ustedes vean y admiren de estas dos Cofradías; además de su música, su belleza y la emoción que les pueden transmitir a su paso, fijen su mirada en Cristo, busquen su mensaje. Y entre muchos mensajes de los que les llegarán, acuérdense de pedir a Dios firmeza para no dejarse llevar por sus propios renuncios, para ser capaz de ofrecer espalda y mejilla, para sentir y saborear su presencia en mis combates, para recibir siempre su ayuda.