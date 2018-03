El mejor momento del turismo rural en la provincia: triplica sus datos en 3 años

Con más de 1,4 millones de viajeros durante 2017, la provincia ha vuelto a superar sus datos históricos. Está viviendo una época de turismo dorada que se traduce en la consolidación del sector servicios. Pero el turismo de sol y playa ya no es lo único que cuenta. El rural está comenzando a ganar adeptos. Tanto es así que en apenas tres años se ha triplicado el número de viajeros que recibe la provincia, de los 9.800 de 2014 a los 27.320 de 2017, lo que supone un total de 68.233 pernoctaciones, por las 33.919 de hace tres años. Es, por tanto, el mejor año del turismo rural en la provincia, cuyo interior sigue apostando por el acondicionamiento de viviendas rurales y la implantación de actividades a lo largo y ancho de la provincia.

Sucede lo mismo en el terreno de los apartamentos turísticos. 2017 fue también el mejor año. 155.000 viajeros se alojaron en este tipo de alojamientos, 30.000 más en 2015, por ejemplo.

En alza, de la misma forma, se encuentra el excursionismo. Sus números se afianzan y comienza a ser verdaderamente importantes para la provincia de Almería. La distancia media recorrida es de 45 kilómetros, y el 33,7% tiene como destino las capitales de provincia, mientras que el 39,2% se dirigen al litoral, aunque las cuotas de participación de la costa y el interior cambian dependiendo de la época del año.

En este tipo de viajes no se pernocta. Es barato y cercano. Se suele realizar en automóvil a una misma provincia o a limítrofes. Almería es una de las demarcaciones andaluzas donde más impacto ha experimentado esta forma de turismo en las últimas fechas. El volumen de excursionistas no para de aumentar y supone el 13% de todos estos desplazamientos a nivel regional. En total, esta forma de viajar supone para Almería un mercado de 270 millones de euros de media durante los últimos tres años, todo un espacio que explotar. Este gran volumen económico se explica fácilmente, la propensión de realizar viajes de tipo excursionista se sitúa en 9 desplazamientos al año por residente, diez veces superior a la propensión del viaje con pernoctación. Por lo que no existe la estacionalización presente en el resto de viajes a larga distancia y con pernoctación, que se suelen concentrar en el segundo y el tercer trimestre del año. El 85,9% de estos desplazamientos se realizan en la misma provincia de residencia, mientras que alrededor del 16% se dirigieron a otras provincias.

En cuanto a las motivaciones que llevan a desarrollarse este tipo de viajes, la primera es la visita a amigos y familiares (28%), después el ocio (23,4) y, a continuación, se sitúan las compras (20,7%). El porcentaje de gastos se destina en un 43% a los restaurantes, bares o cafeterías, un 11% a compras alimenticias y un 35% a las alimenticias. El gasto en origen, por viajero, se sitúa en 7 euros, mientras que en destino se va hasta los 17 euros.

Un año más, el mayor número de excursiones se continúan realizando en la misma provincia de residencia, debido principalmente a la propia definición de excursionismo, que en ningún caso contempla la realización de pernoctación en el destino visitado.

El 80% de las excursiones realizadas en Andalucía realizaron en la misma provincia de residencia, porcentaje que continúa creciendo y que se sitúa +1,7 puntos por encima del registrado en 2013. La cuota de emisión excursionista hacia otras provincias ha sido por tanto del 12,4%.

La distancia media recorrida en el total de excursiones realizadas por los andaluces, incluidas las realizadas fuera del destino andaluz, ha sido menor que la registrada en 2013 (46,3 frente a 52,1 Kms), si bien el recorrido medio de esta tipología de viajes realizados en Andalucía ha sido de 43,3 kilómetros, también -3,5 Kms por debajo de los contabilizados en 2013.