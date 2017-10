"Los mejores años de Almería están por llegar y lo harán con Juanma Moreno en la Junta"

El diputado nacional del PP por Almería desde hace 24 años se mostró ayer convencido, en el foro convocado por Europa Press, de que "los mejores años de la provincia están por llegar y llegarán de la mano de un PP liderado por Juanma Moreno como presidente de la Junta". En el desayuno informativo se mostró como un rodillo contra la gestión del gobierno andaluz y aseguró que "Andalucía no mejorará en términos de convergencia económica y social con respecto al resto de España y a Europa hasta que no deje de estar gobernada por el PSOE".

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, insistió en que "Almería es una de las provincias con mayor potencial económico y cultural de toda España, una tierra dinámica, ambiciosa, innovadora y con importantísimos activos para la economía española". En este sentido, destacó la pujanza de sectores como la agricultura, el turismo, la piedra natural y la construcción y añadió que "los almerienses somos personas con talento, iniciativa y empleo" y puso en valor la contribución que viene realizando la Diputación y los ayuntamientos. No quiso perder la ocasión de exhibir el descenso del paro y recordó que de septiembre de 2013 a septiembre de 2017 hay 53.500 afiliados más a la Seguridad Social y 55.000 con empleo, con lo que el paro ha caído del 37 al 21%. "La provincia cuenta con 5.000 autónomos más desde la llegada del Gobierno, las exportaciones no han dejado de aumentar y el turismo internacional ha crecido un 90%". Por último, planteó que la Alta Velocidad con Murcia es imparable y hasta 2021 se han programado inversiones plurianuales en los presupuestos que superan los 1.400 millones. "El AVE llegará a Almería al mismo tiempo que a Bilbao, en 2023, no será la última como algunos sostienen".