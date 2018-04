La memoria histórica a análisis de la mano del exjuez Baltasar Garzón

Tres años y medio ejerció en Almería el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Lo hizo entre noviembre de 1983 y marzo de 1987. Tras esta última fecha su carrera se disparó y obtuvo las más altas plazas en la judicatura hasta que fue inhabilitado. Hoy, el jurista se ha convertido en uno de los mayores defensores de los derechos humanos y también de la memoria histórica, aunque no guste de utilizar este calificativo. Garzón regresó este martes a la capital almeriense para participar junto al responsable del área de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE, Juan Andrés Perelló, en la jornada 'Derechos Humanos, Memoria y Libertades en la España actual', una actividad organizada por el Aula Socialista de Cultura 'Joaquín Pérez Siquier', en la que al lado del secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE de Almería, Fernando Martínez, mantuvieron un diálogo sobre diferentes aspectos dentro de estos temas con el público asistente, que abarrotó el Aula de Cultura de Unicaja.

Memoria histórica, justicia y reparación, crisis de las libertades y de la justicia, restricción de derechos... Todo eso y más surgió en un amplio debate en el que la actualidad no pudo dejarse, como es lógico, de lado. Garzón pudo aprovechar para censurar el veto de PP y C's a la reforma de la Ley de Memoria Histórica: "El PP nunca ha creído ni en una ley ni en nada que se diferencie de dejar las cosas como están. Ciudadanos va con una capa de progresismo falso que cuando se trata de estos temas que afectan al ADN de la sociedad española se decantan siempre en contra de las víctimas", dijo. "Lo digo así claramente porque todavía esos dos partidos parece, y sobre todo el PP, que no le otorgan la calidad de víctimas a las víctimas del franquismo. Y eso es un grave problema, porque siendo así, nunca vamos a llegar a tener un punto de acuerdo y quizá es el momento de que reflexionaran de que ya no se trata de ideologías, se trata de víctimas", añadio, subrayando por otro lado que la Ley de la Memoria Democrática de Andalucía, "ha sido una de las pioneras y además considera y establece el mecanismo de lo que podríamos llamar una comisión de la verdad y me parece como miembro que es mi fundación, de la plataforma de apoyo para una comisión de la verdad que ese es el camino correcto".

Denuncian el retroceso de los derechos en el país durante los últimos años de gobierno popular

Sobre Cataluña, sostuvo que aunque no existen presos políticos en España, "sí hay personas que están privadas de libertad de forma arbitraria". Asegura que el Tribunal Supremo no debe "forzar lo que es el concepto de violencia sino en hechos contrastables y a mí me parece que estamos en una especie de bucle de ver quién puede más y eso en el mundo, en el campo de la justicia es muy peligroso, porque se están tratando de resolver cuestiones políticas a base del mazo judicial". "Lo que hay que hacer es centrarse en los hechos, calificar desde mi punto de vista que tipos delictivos reales, no los que queremos, reales hay y sancionar por ello. Seguramente si así se hubiera hecho Puigdemont estaría casi ya en España para ser juzgado con todas las garantías. Al no ser así, estamos donde estamos", apostilló.

Por su parte, Perelló, hizo hincapié en que es la memoria, junto con la libertad "el bien más preciado, que construye a una persona y construye a una sociedad, sin eso no podemos vivir". Por esa razón, ha instado a poner el foco en temas como estos y a reflexionar, como se hace con el ciclo de jornadas organizadas por los socialistas almerienses, sobre "si estamos en retroceso en en materia de libertades y derechos". "A mi juicio sí lo estamos. Hay que recordar la Ley Mordaza; hay que recordar el comportamiento que están teniendo los órganos principales de la justicia de este país", apuntó el socialista.