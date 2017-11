"Los trenes de mercancías son viables con ancho internacional, pero no son compatibles con Alta Velocidad"

Ramón GARCÍA, el director de innovación y proyectos del Centro Español de Logística, afirmó en unas jornadas sobre el tren y su potencial para las exportaciones que "el AVE es incompatible con trenes de mercancías". En el seminario celebrado en el Puerto de Gijón argumentó que "con ancho internacional es viable meter trenes de mercancías, pero lo que no es compatible o difícilmente compatible es la Alta Velocidad con las mercancías". El directivo de la asociación española que agrupa a las principales empresas de distribución considera que "para que un tren vaya a 300 kilómetros por hora, hay que diseñar un conjunto vía-tren y está pensado para que vayan viajeros". Una concepción que limitaría la mercancía, por tanto, a la que sea viable en el transporte en trenes de viajeros como la paquetería. En este sentido, García ha explicado que "el problema de la compatibilidad no tiene que ver con el ancho de vía sino con la tecnología ferroviaria porque para que pueda ser Alta Velocidad tienes que hacer un pack vía-tren que no sería viable si en esas vías se han metido mercancías, entre otras razones porque el coste de mantenimiento sería brutal".

Firme defensor del transporte de las mercancías por ferrocarril, Ramón García apuntó que será clave para el futuro y valoró que tanto los puertos como las plataformas logísticas tiene que estar conectadas cuanto antes a la red ferroviaria. "La velocidad no es tan importante para el transporte de mercancías como la fiabilidad", añadió, al tiempo que ha apostado por un replanteamiento de la estructura logística del transporte en España teniendo en cuenta la eficiencia y no el reparto autonómico. El directivo del Centro Español de Logística afirma que "las empresas lo que quieren es utilizar los corredores más eficientes y eso sólo se consigue cuando tenemos la suficiente masa crítica", recordando que Fomento tiene aún sin desarrollar la estrategia logística que publicó en 2013, en la que se prevé potenciar los corredores de mercancías con los mayores flujos.