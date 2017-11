El miércoles dará comienzo la vista oral de acusados del 'caso Facturas'

La Audiencia Provincial acogerás este miércoles el inicio de la vista oral del denominado caso Facturas que investiga un presunto saqueo de las arcas del Patronato de Turismo de Almería con una sesión de cuestiones previas, la primera de las 18 señaladas para este juicio. La Fiscalía de Almería solicita una pena de 7 años y 9 meses de prisión para Luis Matías Pérez Montoya, exvicepresidente socialista de la Diputación y máximo responsable entonces del Patronato de Turismo, por diversos delitos continuados de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial y prevaricación. El Ministerio Público pide además su inhabilitación durante 19 años y medio y una indemnización a la Diputación de 763.752 euros. Hay 17 personas más acusadas, en su mayoría empresarios, así como María Teresa González Rivera, ex secretaria delegada del Patronato Provincial de Turismo y principal señalada, que se enfrenta a 9 años y 10 meses de cárcel y al pago de una indemnización a la Diputación de 769.134 euros. Según relata la calificación del fiscal, a finales de septiembre de 2007 los dos acusados acordaron un plan para apropiarse de fondos públicos del Patronato de Turismo y "quedárselos para sí o destinarlos a gastos particulares ajenos a la función pública". Según la acusación, Luis Pérez y María Teresa González concertaron con empresarios que contrataban con el Patronato para el suministro de bienes y servicios quienes elaboraban facturas por unos servicios que no se prestaban o bienes que no se entregaban. El total de la cantidad sustraída a la Diputación empleando este mecanismo asciende a 690.202,65 euros, según la calificación del fiscal, que además apunta que los acusados se apropiaron de otros fondos a través de diferentes métodos.

El fiscal también sostiene que entre los meses de enero de 2008 y diciembre de 2010 aportaron al Patronato un total de 697 facturas, en su gran mayoría por costes de restauración que no se correspondían a gastos reales de la actividad propia del Patronato y haciendo constar que correspondían al que era gerente del Patronato, sin que él los hubiera realizado, por más de 73.000 euros. El fiscal indica que María Teresa González ideó un plan para apropiarse en 2011 de parte de un libramiento de 20.000 euros dispuesto para atender los gastos de Fitur en Madrid.