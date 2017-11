Más de un millar de almerienses sufren cada año un ictus cerebral

Más de 1.100 personas sufren anualmente en Almería un accidente cerebrovascular o ictus, un problema de salud que se ha convertido en la primera causa de mortalidad en mujeres adultas, la segunda causa de muerte en personas mayores de 60 años y la quinta causa en personas con edades comprendidas entre los 15 y los 59 años. Se estima que en todo el mundo se dan 30 casos de ictus cada minuto y que seis personas mueren de ictus cada minuto. En España, cada seis minutos se produce un ictus.

También se considera la principal causa de discapacidad a nivel mundial: un 30% de los pacientes que han padecido un ictus presentan un problema de discapacidad que se manifiesta con parálisis, problemas de equilibrio, trastornos del habla y déficits cognitivos. Así lo han recordado desde la Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular (Sacva) con motivo del Día Mundial del Ictus, que tiene lugar cada 29 de octubre.

Desde la sociedad científica han insistido en dos puntos en relación a esta dolencia: en primer lugar, la necesidad de incrementar el grado de conocimiento que la ciudadanía tiene ante el accidente cerebrovascular isquémico -el 70% no lo reconoce correctamente, y el 30% de la población afectada no busca atención médica antes de las 24 horas- así como de revertir determinados hábitos que pueden favorecen la aparición de este problema de salud. Aprovechando la celebración de este día mundial, desde la Sacva quieren aprovechar también para incidir sobre la existencia e importancia de la enfermedad de la arteria carótida, una de las causas importante del accidente cerebrovascular isquémico y aún muy desconocida entre la sociedad. La enfermedad cerebro-vascular isquémica afecta a los vasos sanguíneos que conducen la sangre a la cabeza y el cerebro. Esta enfermedad se produce cuando uno o los dos principales vasos sanguíneos que irrigan el cerebro (arterias carótidas internas) se estrechan o bloquean a consecuencia de una placa de ateroma, es decir, una placa compuesta por tejido cicatricial, células sanguíneas de la pared arterial, colesterol u otras sustancias grasas, que pueden producir ateroesclerosis -o endurecimiento de las arterias- y desembocar -si no se trata debidamente- en un ictus. La estenosis carotídea -nombre con el que también se conoce a esta patología de la carótida- y, por ende, el accidente cerebro-vascular isquémico asociado a la misma, son prevenibles, esencialmente, evitando o disminuyendo la formación de placas de ateroma así como de coágulos generados sobre estas placas, que se pueden desplazar hasta el cerebro y bloquear arterias cerebrales más pequeñas. La modificación en el estilo de vida es la base para la prevención de nuevos síntomas y del avance de la enfermedad ateroesclerótica. El riesgo de la estenosis carotidea aumenta con la edad, siendo más común en hombres que en mujeres.