De 14,5 millones a valer apenas 3,6: una "brutal" depreciación

Uno de los informes periciales que refuerzan la demanda es la tasación del parcela comercial adquirida por Joisan por 14,5 millones de euros y que, a día de hoy, según la cifra aportada por la entidad consultada de máximo prestigio, apenas alcanza un valor de 3.697.959 euros. Una "brutal" depreciación que "no es proporcional a las crisis inmobiliaria", sino que le es imputada en la demanda de Joisan a los "brutales incumplimientos" por parte del Ayuntamiento que, "con publicidad engañosa", vendió los suelos de El Toyo a precios de "producto estrella", siendo el resultado un "fiasco" de residencial con notables diferencias "entre lo prometido y lo finalmente ejecutado".

A las reclamaciones judiciales, que afectan al valor de la parcela comercial, se le suma también la construcción de la central de riego y depuración que, denuncian, invadió los terrenos propiedad de Joisan.

Frente a los incumplimientos municiales, la sociedad promotora destaca la estricta atención de los compromisos adquiridos por la promotora en el contrato de compraventa, haciendo frente a los pagos establecidos y disponiendo de un avalbancario de 30 millones de euros que le hubiera permitido la edificación del centro comercial en plazo, si las infraestructuras que le hubiera correspondido ejecutar al Consistorio hubieran estado hechas o, al menos, en marcha en su momento.

Entre las pruebas remitidas al Juzgado, llama la atención el propio expediente sancionador que el Ayuntamiento abrió contra Joisan por no haber desarrollado la parcela comercial. Del resultado de dicho expediente, el Consistorio ha mantenido estos años silencio. Según la demanda, el mismo fue su cierre, en octubre de 2013, al considerar la Administración local libre de culpa o responsabilidades a la promotora por no edificar el centro comercial ni urbanizar su parcela, reconociendo con dicho acto "que no había causa de exigir incumplimiento de Joisan que, por otro lado, presenta documentación acreditativa de la "búsqueda de operadores comerciales, cuya actividad quedó siempre bloqueada a expensas de que se construyeran las infraestructuras básicas comprometidas".