"La misión es la educación de alto nivel, la investigación y la innovación"

La Universidad de Almería celebra durante este curso académico su 25 aniversario con muchos retos por delante y con la satisfacción de haber alcanzado la edad adulta y un reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. El rector, Carmelo Rodríguez, cuenta cuáles son los proyectos de futuro y las actividades que conllevará la efemérides.

-Acaba un año lleno de proyectos cumplidos y empieza el 2018 cargado de retos. Una fecha significativa por el 25 aniversario de la Universidad de Almería. ¿Cuáles son los retos más ambiciosos que marcarán el curso académico y estas bodas de plata?

-La celebración del 25 aniversario nos permitirá transitar por nuestro pasado, pero también incrementar la apuesta por una universidad pública moderna, renovada, de calidad y que dé respuesta a las demandas de la cambiante sociedad actual. Aunque con esta conmemoración recordaremos estos 25 años, muchas actividades planificadas pondrán en valor el creciendo que ha tenido desde su creación así como las líneas de futuro que permitirán la mejora de su posicionamiento. En general, tenemos que seguir avanzando en el marco de los objetivos y acciones que nos marcamos en nuestro plan estratégico en consonancia con mi proyecto de universidad. Respecto a acciones puntuales de mi programa, le puedo adelantar algunos objetivos concretos como concluir la reforma de los Estatutos y de la RPT, la mejora del mapa de títulos, la puesta en marcha de algunas aplicaciones tecnológicas que mejoren la gestión de nuestros profesores y los servicios telemáticos a nuestros estudiantes, la creación de un Centro de Emprendimiento en la UAL, y la presencia física de nuestra Universidad en el centro de la ciudad, tanto a nivel institucional como en la prestación de algunos servicios.

-¿Qué sorpresas y celebraciones tiene proyectadas para la celebración de este aniversario?

-Hemos preparado un programa de actividades en el que hemos querido poner de relieve el prestigio de nuestra universidad: una universidad joven, accesible pero consolidada y con una gran proyección de futuro. Proponemos, para ello, eventos, tanto de tipo institucional (reconocimientos, homenajes, etc.) como actos culturales (conciertos, exposiciones, ediciones de varios libros conmemorativos), de divulgación científica (conferencias y charlas, congresos, jornadas, etc) sociales y deportivos, entre otros. Nuestra celebración estará abierta al conjunto de la sociedad. Hemos proyectado actividades orientadas no solo a la comunidad universitaria sino también al público en general: charlas, conciertos, exposiciones, etc. que tendrán lugar tanto en el Campus como en la ciudad y provincia. Ello permitirá que los ciudadanos, por un lado, se acerquen y conozcan de primera mano la oferta académica y la proyección científica de nuestra universidad; y por otro, que disfruten de nuestra celebración y la hagan suya. Y por citar algunos eventos en los que hemos puesto una especial ilusión: Comenzaremos el 19 de enero con Recital de Arias de ópera y de fragmentos de Zarzuela interpretado por la soprano Mariola Cantarero, acompañada por la Orquesta Ciudad de Almería, dirigida por Michael Thomas. Este concierto está patrocinado por el Ayuntamiento de Almería y es un evento diseñado para toda la ciudadanía. El 9 de febrero tendremos un acto de especial emotividad para el personal de la UAL. Será un acto de reconocimiento a los 25 años de servicio o más del personal de Administración y Servicios y el personal Docente e investigador. También, y en este caso, pensando en nuestros estudiantes, el 21 de junio tendrá lugar un concierto al aire libre, en la explanada de El Palmeral del grupo Lori Meyers, concierto que cuenta también con el patrocinio del Ayuntamiento de Almería. También quiero recordar que tenemos previsto celebrar el Solemne Acto de Apertura del próximo curso académico 2018/19 en un espacio escénico del centro de la ciudad.

-¿Qué ha significado para la sociedad almeriense el nacimiento y crecimiento de la UAL?

-Es incuestionable que la UAL ha ejercido y seguirá ejerciendo un papel activo en el desarrollo económico y social de la provincia. El impacto que ha tenido nuestra universidad sobre la economía (producción, renta y empleo) de su entorno se ha estimado recientemente en más de 600 millones de euros anuales. A medio y largo plazo, el impacto sobre el empleo está siendo positivo tal como se refleja en las tasas de inserción de egresados, y en la creación de empresas de base tecnológica y que cuentan con la participación de investigadores de la UAL.

-¿Cuál es la misión para los próximos 25 años?

-La educación de alto nivel, la investigación y la innovación seguirán formando parte del núcleo esencial de nuestra institución. La imparable revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones está definiendo ya, al menos, dos tendencias claras en la educación. Por un lado, la irrupción de nuevas metodologías y sistemas para el aprendizaje, que están dejando casi definitivamente obsoleta la formación tradicional basada en clases magistrales presenciales in situ. La virtualización de la formación, la posibilidad de acceder on-line a las clases de los mejores profesores en cada materia, y el desarrollo de la inteligencia artificial para guiar la formación, tutorización y evaluación de miles de estudiantes de forma simultánea, son tendencias que, sin duda, tendrán un impacto profundo en el futuro de la universidad. La Universidad tiene que ser factor de cambio de modelo, revertiendo la inversión que realiza la Sociedad en la formación de las personas universitarias en crecimiento económico, y aportando valor añadido para crear un tejido empresarial estable, competitivo y orientado a la sostenibilidad.

-¿Cuál es su cometido suyo rector en esta etapa en la que la Universidad deja de ser joven para pasar ya a ser ya adulta?

-La satisfacción integral de nuestros estudiantes sigue siendo mi principal objetivo, y ello va ligado a proporcionar unos servicios y una docencia cada vez con más calidad, y a seguir creciendo en nuestro reconocimiento académico y científico, tanto en nuestro entorno, como en el ámbito internacional. El compromiso con el interés de la ciudadanía, la creencia de que las sociedades más prósperas son las que cuentan con las instituciones y empresas mejor gestionadas e innovadoras, la internacionalización, y la importancia de la educación superior, y de la vinculación de las universidades con las empresas de su entorno como motor del desarrollo y de modernidad, son temas fundamentales con los que nos sentimos comprometidos.

-La transparencia fue uno de sus compromisos cuando tomó posesión como rector. En estos años ha sido una de las premisas....

-Y lo sigue siendo, pocos equipos de gobierno publican, como lo hace el que tengo la satisfacción de dirigir, la programación anual de acciones a realizar y el posterior informe de ejecución de las mismas. En cuanto a la rendición de cuentas, la Universidad de Almería se ha convertido en la primera universidad andaluza que se ha sometido a iniciativa propia, superándola satisfactoriamente, a la auditoria económica-financiera anual de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Y como prometí, ya hemos incluido en RPT una figura de interventor, que se dotará de manera inmediata, y vendrá a reforzar la Oficina de Control Interno

-Las valoraciones internas y externas realizadas a la Universidad de Almería en este cuarto de siglo son muy positivas. El papel de los docentes ha sido clave...

-Por supuesto, al igual que el de nuestro Personal de Administración y Servicios. Las prácticas de gobierno y gestión en la Universidad y las acciones necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos de la institución solo pueden ser implantadas si las personas se implican en su puesta en marcha y están motivadas para desarrollarlas. Por ello, considero que es de justicia reconocer la trayectoria y la dedicación profesional de las personas que han trabajado estos 25 años, y han contribuido durante gran parte de su vida a la buena marcha de la Universidad. Las líneas y los grandes objetivos pueden ser impresionantes, pero sin una implicación de todas las personas de la comunidad universitaria, no son más que palabras y cifras sin sentido. Tengo que agradecer sinceramente el empeño de todos los docentes, investigadores, y personas de administración y servicios, en desarrollar su trabajo para el avance de nuestra universidad. Gracias a ellos, la UAL ha obtenido el reconocimiento nacional e internacional en rankings de prestigio, posicionándose por delante de muchas universidades públicas nacionales y extranjeras con mayor dotación de recursos financieros, en dimensiones como enseñanza y aprendizaje, investigación, transferencia de conocimiento, orientación internacional y contribución al desarrollo.

-La apuesta por la investigación ha hecho de la UAL un centro de referencia a nivel internacional. En la apertura del curso académico anunció dos centros de investigación que se sumarán a los ocho actuales. ¿Cuál es el modelo al que se aspira?

-En efecto, como dije, nos hemos propuesto garantizar que investigación y enseñanza tengan un impacto máximo en la cultura, la sociedad y la economía de nuestro entorno. Queremos mejorar la transferencia utilizando con eficacia y eficiencia las estructuras actuales con las que contamos e incrementando las relaciones con las empresas e instituciones. En esta línea, además de los 8 centros de investigación existentes, estamos trabajando en la creación de dos nuevos Centros: uno relacionado con la Salud y la Administración Pública, con la participación del SAS, y otro relacionado al cooperativismo, en general, y al de crédito, en particular. Deseamos, y así lo estamos canalizando, que de estos diez Centros de Investigación, al menos contemos, en breve, con dos Institutos Universitarios Andaluces de Investigación liderados por la Universidad de Almería, algo que no es nada fácil de conseguir. Por ejemplo, uno con grande posibilidades, por su envergadura y resultados, sea nuestro Centro de Investigación en Agrosistemas Intensivos Mediterráneos y Biotecnología Agroalimentaria.

-¿En qué proyectos de investigación se trabaja actualmente y hacia qué se encaminan?

-En su conjunto, los recursos que la Universidad ha obtenido por investigación supera los 11,4 millones de euros. En el pasado curso académico se han iniciado 40 proyectos de investigación nacionales concedidos en convocatorias competitivas a lo que hay que añadir 25 proyectos europeos vigentes. La investigación básica y aplicada llevada a cabo en la UAL, proporciona la base para la innovación en productos, servicios y procesos en una amplia variedad de áreas incluyendo la agronomía, biogenética, ciencias de la salud, nuevos materiales, química, tecnologías de la información, robótica, otras ingenierías y ciencias sociales y jurídicas. No obstante, seguiremos incidiendo en la especialización de la investigación, con proyectos y agrupaciones regionales o locales de innovación de los que formen parte las empresas, , los inversores, los nuevos negocios y los gobiernos, para contribuir al desarrollo de la economía del conocimiento y el crecimiento sostenible. Esto enfatiza la relevancia de intensificar la conexión de nuestro futuro campus con nuestros tejido productivo y social, como forma de contribuir al progreso general.

-¿Sigue habiendo proyectos pendientes de nuevas infraestructuras o ampliaciones del campus?

-Si, ya es necesaria la construcción de un nuevo edificio departamental y uno de usos múltiples, pero ambos proyectos están completamente condicionados a que Junta de Andalucía pueda dotar económicamente un nuevo plan de nuevas infraestructuras para las universidades. No obstante, tenemos previsto realizar otro tipo de infraestructuras no menos importante como: la sustitución del mobiliario de pupitres y mesas de trabajo de los estudiantes, mejorar las infraestructuras y el equipamiento de los edificios Cite I y Cite 2ª, poner en funcionamiento el parking subterráneo de la plaza Rigoberta Menchú, sustituir las butacas del Auditorio, actuaciones para mejorar las cubiertas de algunos tejados para ir paliando los efectos de las lluvias torrenciales, la construcción de una sede para el Decanato de Psicología, construcción de un laboratorio "Smart Home" o la construcción de pérgolas para sombrear algunas zonas del campus, entre otras.

-¿Se van a incluir nuevas titulaciones el próximo curso?

-Este será un año fundamentalmente de consolidación y de elaboración de una futura programación plurianual de títulos. Así, sobre los títulos de grado hay que consolidar nuestra oferta con el avance de biotecnología, que se ha convertido en el título con mejor expediente académico de entrada, a la vez que seguimos incorporando más doble títulos a nuestra oferta, en concreto filología hispánica e inglesa. En el ámbito de máster, respondemos a una triple estrategia, la primera sería el alineamiento con nuestro plan estratégico, y ahí tenemos los másteres de energía solar y recursos naturales. En segundo lugar, el compromiso con el desarrollo de profesiones con cierta regulación, como es el caso de los másteres de informática y auditoría de cuentas. Finalmente la estrategia de dar cobertura a nuestros grados y las líneas de investigación de diferentes ámbitos, y en este caso podríamos citar el máster de historia que además se presenta en un formato interuniversitario y online.

-Hay una apuesta por la especialización a través de los másteres, ¿el camino es hacia una universidad especializada?

-Los másteres son el nivel académico de especialización por excelencia. Por tanto, es bueno que la universidad saque su verdadera especialización en este nivel y esa es nuestra guía. Ahora bien, hay que tener en cuenta que nuestra universidad se creó como generalista, y nuestra base de alumnado de grado sigue siendo sobre títulos generalistas, sin embargo nuestros investigadores han ido especializando sus líneas de trabajo hacia las demandas sociales y que abarca a esas disciplinas a priori más generalistas, un ejemplo es lo agroalimentario, que genera otros líneas de interés centrado en la energía, los recurso naturales, planteamientos jurídicos, fenómenos migratorios y que son abordados por disciplinas que abarcan todas las ramas de conocimientos, ingeniería, ciencias experimentales, humanidades, educación, jurídicas, económicas o salud.

-¿Hay sobre la mesa nuevas medidas para acercarse a la ciudad y al tejido productivo?

-Mi deseo es que la Universidad de Almería ejerza un papel aún más activo en este crecimiento económico y social, ayudando a incrementar las tasas de inserción de egresados, fomentando el emprendimiento en todos los niveles, y en particular, la creación de empresas de base tecnológica. La intensificación de la transferencia del conocimiento y la innovación a nuestro entorno socio-económico es uno de los objetivos marcados. Acabamos de poner en marcha un plan "Transfiere" que, dotado de fondos propios y complementando a nuestro plan de investigación, impulsará, en sus distintas modalidades, la interrelación entre nuestros investigadores y el tejido industrial y económico de nuestra provincia. Por otra parte, este último año hemos hecho una gran reforma en la Fundación de la UAL, que tiene entre sus objetivos servir de herramienta para apoyar e intensificar la interacción de la Universidad con la empresa y la sociedad. A tal fin se ha creado un Consejo Asesor Universidad-Empresa para asesore al Patronato de la Fundación de la Universidad de Almería en ese objetivo. En esta tarea de apoyar e intensificar la interacción social y empresarial, quiero destacar la figura de los egresados. Estamos poniendo en marcha el Programa de Antiguos Alumnos y Amigos, conscientes de la importancia de cuidar no sólo a nuestros estudiantes, sino también a los que un día lo fueron y que ahora desde sus empresas, sus puestos de trabajo, sus responsabilidades varias, pueden continuar vinculados a la UAL, desde muy diversos ámbitos.