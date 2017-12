La mitad de los almerienses ya hace uso de Facebook

La provincia tiene un déficit histórico de comunicaciones por tierra, por aire, pero también por cable. Que Almería sea una de las provincias españolas con más usuarios (proporcionalmente) de Twitter o Facebook no significa que todas las zonas estén igual de bien conectadas. Es decir, los que tienen Internet hacen un uso considerado de las herramientas de la red, pero aún hay muchos puntos negros, aquellos a los que la red de redes aún no ha llegado en pleno siglo XXI. Almería encabeza el ranking de vecinos desconectados en virtud del número de habitantes de la provincia, ya que hasta un 1,32% de los almerienses. Unos 9.500 ciudadanos, situándose al mismo nivel que Granada.

Las tres grandes plataformas que usan los almerienses son Facebook, Instagram y Twitter. el El número de perfiles en Facebook ha pasado de las 120.000 personas activas a más de 240.000. Twitter ya tiene su mercado de fieles en Almería y durante los últimos años, sus usuarios se han consolidado en torno a los 38.000. Es Instagram el espacio social que más protagonismo ha ganado en las últimas fechas, pues de ser puramente residual hace apenas 3-4 años, ahora tiene más de 53.000 fieles en la provincia. Por lo tanto, Almería se encuentra en la zona media-alta de las zonas adictas a esta red social. Los datos se desprende del último Informe sobre los Usuarios de Twitter, Facebook e Instagram en España elaborado por The Social Media Family.

La provincia es la que más gasta en Internet de toda la región

A pesar de ser una provincia donde siguen existiendo zonas sin conexión, nueve de cada díez viviendas están conectados a Internet y de aquellos que no lo están, el 67% dice no necesitarlo. A pesar de los malos tiempos, Almería forma parte de la llamada sociedad del consumo y los avances facilitan la forma de acceder a los productos. Eso trae consigo el aumento de las compras a través de Internet . Los almerienses son los que más se gastan de toda la comunidad andaluza (42 euros), por encima de provincias como Sevilla (34) o Málaga (29). La ropa y la electrónica son los principales artículos a los que se acceden y, de entre los países a los que se adquieren, China comienza a ser el gran exportador de material agenciado a través de la red de redes. El volumen de personas no es baladí si se tiene en cuenta que el gasto es considerable.