"No es el momento de desestabilizar"

A Fernando Martínez no le salen las cuentas para seguir al frente de la Agrupación Municipal del PSOE en la capital. La sorpresiva candidatura de Juan Carlos Pérez Navas, arropado por el apartado susanista-oficialista del partido, lo ha puesto contra las cuerdas, pero no renuncia a batallar en las urnas esta tarde, en la asamblea en la que se elegirá al secretario general, su continuidad después de cuatro años de trabajo codo con codo con el grupo municipal que lidera el que será su rival y de conseguir normalizar la casa de los líos. La consigna del partido en Andalucía es arrinconar a los sanchistas y en Almería están a punto de perder su principal foco de proyección en la militancia. El senador Pérez Navas tiene detrás a los que en su día le apoyaron en las primarias y a los que adhiere la dirección provincial, por lo que hoy jugará con ventaja. Pero se va a encontrar enfrente a un doctor en Filosofía y Letras y catedrático de Historia Contemporánea que no renuncia a seguir trabajando en la nueva socialdemocracia, la del 39 Congreso Federal, la de la regeneración democrática y el empoderamiento del militante. Y ayer, un día antes de la asamblea que hoy llevará a las urnas a casi 900 afiliados, el exalcalde hizo un repaso de lo conseguido en los últimos cuatro años y reflexionó sobre los que se han dejado llevar por "ostentaciones y la soberbia del poder" en clara alusión a la otra candidatura presentada en la noche anterior. "La derecha es altanera, pero los socialistas no, somos humildes y tenemos que huir del clientelismo político y de la presiones de los aparatos del poder institucional". En un tono mitinero, casi en arenga a una quincena de hombres y mujeres de su equipo que lo acompañaron en la sede provincial, criticó que no se haya buscado el consenso en un momento de debilidad del PP en la ciudad. "Ahora ponen en riesgo una situación normalizada en esta agrupación y se fricciona innecesariamente a la militancia en Almería", argumentó.

El aspirante a la reelección se presenta, según dijo, porque la situación del partido en la ciudad así lo requiere. "Es el equipo que más ha debilitado a la derecha y la candidatura de la unidad en torno a un proyecto ganador".El historiador aseguró que cree que puede ser útil al PSOE tanto aquí como en la ejecutiva federal de Pedro Sánchez y recordó que no vive de la política. Durante una intervención tan meditada como su opción de continuidad, asestó más de una estocada a su rival. "Hay que ser leales y no se puede estar un día en un sitio y otro día en otro". No alcanza a entender la decisión de Pérez Navas y aún menos que intentara negociar la integración sin éxito. Cuando lo hablaron en el aeropuerto sintió que ni lo escuchaba. Tenía claro que con el aparato susanista no haría falta ningún acuerdo. Pero, a juicio del que fuera alcalde, "no es el momento de desestabilizar a la agrupación porque ha sido capaz de generar credibilidad e ilusión en la ciudadanía y puede devolver el Ayuntamiento a los socialistas". En este sentido, el todavía secretario general hizo balance de consecuciones hace un tiempo impensables como el arraigo en determinados barrios que le habían dado la espalda. "Hace cuatro años el PSOE en la capital estaba desdibujado y la representación municipal estaba bajo mínimos. Hemos pasado de ganar en 3 colegios electorales a más de quince en las seis últimas elecciones y ha sido gracias a un gran trabajo de la ejecutiva en un ambiente hostil". Una dinámica de éxito, después de tocar más de 30.000 puertas y no sólo durante la campaña electoral, que podría truncarse hoy.

La agrupación, que hace unos días culminaba su programa de actos por el 125 aniversario, ha respaldado mayoritariamente la opción de Pedro Sánchez en las dos últimas primarias, en el voto directo a secretario general y en la del candidato provincial, pero podrían no ser suficientes votos para ganar al aparato susanista.