"No era por el dolor. En ningún momento quise tener una relación sexual con él". Así se manifestó ayer ante los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial una joven que denunció la presunta agresión sufrida a manos de un hombre de nacionalidad colombiana que se enfrenta a 12 años de prisión y la expulsión del país por estos hechos.

Según el relato del fiscal, sobre las 13:45 horas del 1 de octubre de 2016, el procesado M.C.Z., en situación irregular en el país y que ha sido condenado en cuatro ocasiones anteriores, una de ellas por otro delito de abusos sexuales, se encontraba como ee un gimnasio del Levante almeriense del que era cliente.

"No sabe el dolor que sentí yo. Ha sido un trauma para mí. Le dije que parase"

También se encontraba allí una chica de 22 años que pacede un síndrome de Asperger que le hace ser una "persona ingenua y especialmente vulnerable al no tener capacidad de reacción ante las intenciones del procesado". Así, cuando ambos se encontraban solos en la sala de spinnig, el procesado, sabiendo que la chica tenía algún tipo de discapacidad, se aprovechó de ello, según el fiscal, para satisfacer sus deseos sexuales. De esta forma se colocó tras ella y en contra de su voluntad la agarró sujetándola por la cintura y la cadera, a la vez que le acariciaba los glúteos y la vagina por encima de la ropa, hasta que en un momento determinado le introdujo la mano por el interior del pantalón y las bragas y le introdujo unos dedos por la vagina, besándola posteriormente. Tras esto, la mujer abandonó el local y se fue a un centro de estetica donde contó lo sucedido.

El fiscal califica estos presuntos hechos como constitutivos de un delito de agresión sexual por el que pide 12 años de prisión, prohibicón de comunicarse o aproximarse a menos de 300 euros a la víctima durante 13 años, y solicita que sea expulsado del territorio nacional cuando cumpla dos tercios de la pena y se le imponga la medida de libertad vigilada durante 10 años y pague una indemnización a la víctima de 15.000 euros.

M.C.Z. negó conocer a la chica de forma previa y aseguró ante los magistrados que fue ella la que le preguntó en varias ocasiones por la hora, dónde vivía y si tenía pareja, hasta que en la sala de spinning, según él, le preguntó cómo se hacían unos ejercicios y en un "momento dado, hubo un acercamiento y nos dimos un beso, aunque no hubo química entre nosotros". Asegura que no pasó nada más y que se fue porque lo esperaba su pareja, diciéndole a ella que podían ser "amigos".

Este relato fue negado radicalmente por la presunta víctima, que relató una versión prácticamente idéntica a la del fiscal y aseguró que cuando el hombre le metió la mano en su partes fue "doloroso". "No sabe el dolor que sentí yo. Para mí ha sido como un trauma. Le dije un montón de veces diciéndole que parase, que me estaba haciendo daño. Se lo dije claramente", sostuvo. Mantuvo que no pudo hacer nada ni responder a esta agresión porque se quedó "bloqueada" y no había ninguna persona de confianza cerca.