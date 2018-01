Las mujeres de la Ayuda a Domicilio rompen el silencio por un sueldo digno

"Llevamos diez años y ya no podemos callar". Es la declaración de intenciones de la plantilla del servicio de Ayuda a Domicilio, compuesta por medio millar de personas, en su mayoría mujeres, que reclama al Ayuntamiento de la capital un sueldo digno - milurista-, con el que poder, explican, llegar a final de mes. El servicio, -la subcontrata de mayor relevancia de las cuatro municipales y que atiende a unas 1.500 personas dependientes-, se encuentra inmerso en tensiones que podrían desembocar en advertidos "extremos no cordiales", en el caso de que el equipo de gobierno no acceda al plan de incremento salarial plurianual propuesto que concluya con la citada nómina de 1.000 euros por una jornada completa.

Las trabajadoras aguardan. Esperan, antes de convocar una Asamblea en la que decidir las medidas de presión a adoptar, al Pleno que el alcalde ha convocado este viernes. Ya estuvieron presentes en la última sesión plenaria, en la que la situación laboral de estas mujeres se colocó en el debate de los presupuestos. Pero en esta ocasión, el equipo de gobierno tendrá que entrar de lleno. Las representantes del Comité de Empresa han explicado la situación de las trabajadoras a todos los grupos políticos, siendo el PSOE el que ha recogido el guante mediante la presentación de una moción plenaria con la que reivindica la mejora salarial. Y es que, según ha expuesto la presidenta del Comité de Empresa, María José Rodríguez, los sueldos oscilan entre los 300 y 800 euros, en función de las horas, desde que en 2007 optaran por bajarse el sueldo al objeto de evitar nuevos despidos tras la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia y la unificación de las dos plantillas. "El Ayuntamiento dejó de dar altas y los usuarios iban fallecimiento, por lo que también hubo despidos", añadió ayer la concejal socialista Inés Plaza, al término de la reunión celebrada en el Grupo Socialista con las representantes de la plantilla.

"Llevamos diez años en situación de precariedad y vamos a dar un paso adelante. Tienen que valorar este servicio. Valorarlo. No nos sentimos valoradas, y luego se dan golpes en el pecho con las políticas sociales, la mujer y la conciliación de la vida laboral y familiar", se quejaba la presidenta del Comité.

El malestar es evidente. Producto también del resultado de los encuentros que han mantenido la representantes de las trabajadoras con los responsables municipales. Detallan que en diciembre se reunieron con el alcalde, emplazándolas Ramón Fernández-Pacheco a una siguiente entrevista a las "dos semanas", que nunca "se ha producido". La concejal titular del área de Políticas Sociales, a tenor de las declaraciones de Rodríguez, tampoco ha sabido calmar los ánimos, sino al contrario. "Nos llegó a decir que se busquen otro trabajo, que es como insultarnos."