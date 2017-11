"Es necesaria una administración más eficaz tanto en la toma, como en la ejecución de decisiones"

En representación del cooperativismo agroalimentario, al desayuno informativo para abordar los retos de la campaña acudió el gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández, uno de los contertulios que más argumentos expuso sobre las necesidades actuales del sector agroalimentario. Comenzó echando en falta y pidiendo a la Administración, tanto Central como andaluza, esta última presente en el desayuno, que cumplan con el tejido empresarial tal y como éste lo hace cumpliendo con sus obligaciones. En cuanto al agua, por ejemplo, lamentaba que si ya de por sí la provincia gozaba de pocos trasvases, "ahora aún menos. Desde Coexphal sí pensamos que el futuro pasa por el agua desalada, ya que en las zonas costeras no va a faltar y más cara es el agua que no se tiene. Es un imput que no puede faltar y que es base de esta industria", y subrayó que tanto Gobierno como Junta tienen que sentarse para buscar medidas concretas y fijar en el tiempo su ejecución, porque son decisiones que ya nos urgen".

El representante de la Asociación de Organizaciones de Productores de la provincia también mostró su descontento es la falta de eficacia: "Hace falta una administración que sea más eficiente. Los agricultores primero y después las empresas estamos viendo que cada vez hay más burocracia ala hora de hacer cualquier gestión. No somos una agricultura subsidiaria y por eso pedimos es que todos los trámites que necesitamos sean lo más rápido posible. En ese sentido entendemos que se puede trabajar y nos consta que desde la Consejería de Agricultura ya se está haciendo con una comisión específica, pero a día de hoy es un problema y la Administración debe ir de la mano con el sector".