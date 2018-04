Un nuevo hogar para las personas con discapacidad

Parapléjico de cintura para abajo tras un proceso quirúrgico, padre de dos hijos de 15 y 11 años. Antonio López ha sido uno de los siete primeros usuarios en llegar a las nuevas instalaciones de la Residencia de Gravemente Afectados de la Federación Almeriense de Personas con Discapacidad (FAAM).

Su circunstancia personal hacía necesaria la estancia de Antonio en unas dependencias como las de esta residencia, referente en este momento para toda la provincia de Almería. "En casa no tenemos los recursos que él necesita para estar bien", añade su mujer, María José Cazorla. "Se caía al suelo, yo trabajo, y no podía darle la calidad de vida que merece". "Él también me lo pedía y quiere estar aquí porque sabe que lo necesita". En un principio ha estado en la residencia de Albox, "pero mi hijo me pedía poder ver a su padre todos los días". Incluso le llegó a escribir una carta al viceconsejero de Igualdad Manolo Martínez, pidiéndole por favor que abrirán la residencia de FAAM para poder esta cerca de su padre y que lo cuidasen y no se callese más en casa".

Mejorar la calidad de vida y fomentar la autonomía personal, los principales objetivos

"Desde el primer día está aquí y quiero dar las gracias a Valentín Sola, María del Mar Miralles, Isabel Valdés, Matías Gracias y Manolo Martínez. María José y sus hijos visitan a Antonio cada día, y los fines de semana comen todos juntos en casa. "Sin duda esta residencia nos ha cambiado la vida". "Lo que sí pedimos a la Junta es que concierten las plazas, y tengo plena fe en que así lo harán, porque el coste es muy elevado para las familias".

La Residencia y Unidad de Día para personas con gran discapacidad física es un recurso muy esperado por mucha personas que en la provincia necesitan de él, y también por sus familias. Tal y como ha señalado desde la FAAM, "hay casos de usuarios que han tenido que estar fuera de la provincia, por lo que con este proyecto desde FAAM pretendemos acercarlo a los almerienses que lo demanden. El trabajo que en la residencia se va a desarrollar va encaminado a dos ámbitos. Por una parte la atención directa e individualizada a los usuarios que con un carácter multidisciplinar y rehabilitador a través de terapias innovadoras, pretende mejorar su calidad de vida y fomentar su autonomía personal. Por otra parte pretendemos que los usuarios desarrollen una vida lo más independiente posible. "Por ello pondremos a su alcance todo tipo de herramientas y apoyos para que puedan estudiar y formarse si así lo desean. Aquí entran en juego las últimas tecnologías de domótica que se han empleado en todo el complejo las cuales promoverán también la mayor autonomía de los usuarios", explica Valentín Sola, presidente de FAAM.