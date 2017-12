"Es mi obligación pedir una segunda sección civil, tenemos una avalancha"

-¿cómo ha cambiado la justicia en Almería durante el último año?

-Empezaría más bien por 2014. Fue un año muy importante para la provincia de Almería y en concreto para la Audiencia Provincial porque a partir de enero de ese año se hizo la división de jurisdicciones. Entonces, a partir de esa fecha hay tres secciones especializadas en la Audiencia, la primera en civil y las otras dos en penal.Esto ha supuesto una mejora. Sin duda. En el caso de las secciones penales es evidente porque van mucho más rápidas que anteriormente y la especialización redunda en todo el servicio que se presta a los ciudadanos, tanto por parte de los magistrados, como de los funcionarios y letrados que trabajan en esta casa.

Los nuevos juzgados no son una Lotería. Los hemos conseguido porque partíamos de una situación lamentable"En septiembre de 2017 ya se habían registrado 300 asuntos civiles más que durante el año pasado"

-¿Qué más ha cambiado?

-También se han aumentado el número de plazas de magistrados. Partimos en 2009 de nueve magistrados para toda la Audiencia y ahora somos ocho titulares en penal y cinco en civil. A día de hoy tenemos dos refuerzos, uno en civil y otro en la Sección Tercera. Todavía esto supone una gran mejora porque el que la cúspide judicial de la provincia cuente con más efectivos personales se manifiesta a todos los niveles.

-Fuera de la Audiencia, recientemente han sido aprobados cinco nuevos juzgados en Almería, Roquetas, El Ejido y Vera...

-Debemos congratularnos porque después de una reivindicación casi histórica de las necesidad de aumentar el número de órganos judiciales en la provincia, este año han llegado. Me decía un compañero de Granada, "este año no compréis boletos de Lotería porque os ha tocado en Almería". Considero que eso no es tocar la lotería. Lo justo es que lo hemos conseguido porque partimos de una situación lamentable y de gran discriminación con respecto a otras provincias limítrofes.

-¿Tan mala era la situación?

-Almería ha sido tradicionalmente una provincia bastante olvidada en muchos aspectos y en el tema judicial también. Partimos de unas carencias superiores de las que existían en otras provincias limítrofes. Por tanto la creación de los nuevos cinco juzgados que van a entrar en funcionamiento en breve no es más que la respuesta a unas necesidades históricas de la provincia. Que todavía no vienen a cubrir todas estas necesidades, pero desde luego facilitan toda la dinámica y van a propiciar que este servicio jurídico que prestamos desde aquí, desde la administración de justicia sea más efectivo. Junto a eso, los jueces que están actuando como refuerzo en los juzgados de la capital y la provincia, también están realizando una magnífica labor y todo esto también redunda en el mismo sentido.

-Volvamos a la Audiencia. ¿Es necesaria la Sección Cuarta?

-Es mi obligación pedirla porque el cúmulo de asuntos que hay en la sección civil sobrepasa todas las previsiones posibles. En un principio pensábamos que con cinco magistrados en la sección civil se podían atender la cantidad de reclamaciones de toda índole que se pueden tener aquí. Desde luego, las previsiones han quedado cortas, tanto que el número, incluso con la creación de los nuevos juzgados que en breve van a entrar en funcionamiento, todo repercute en la Audiencia. Entonces, gran parte de esos juzgados, todas sus resoluciones se van a agilizar y al final van a desembocar en la sección civil, que no puede abarcar una avalancha tan grande. Por ejemplo, las cláusulas suelo. Se ha creado hasta un juzgado especializado. Todas esas reclamaciones vienen directamente a la Audiencia Provincial.

-¿Es una cuestión muy urgente?

-Mi idea ya cuando llegué aquí es que de facto trabajaran cuatro secciones, pero la reclamación quedó corta. En la nueva memoria que tendré que elaborar a principios de 2018, la reclamación va a ir en ese sentido, con la idea de que una sección civil es totalmente insuficiente y que tienen que existir dos secciones civiles que abarquen todo ese cúmulo de asuntos que tenemos pendientes de resolver y que todavía no han llegado pero que están en los juzgados. También en las previsiones de cara a años venideros esta el pedir que cada una de las secciones de esta Audiencia tuviera cuatro magistrados. Igual que ahora las secciones penales tienen cuatro magistrados por sección que las dos civiles tuvieran también cuatro. Así quedaría bien, equiparado a las necesidades que realmente tiene Almería.

-En el resto de órganos, ¿qué más necesidades hay tras la creación de los nuevos juzgados?

-Con la creación de estos juzgados se van a paliar las necesidades más imperiosas. Lo peor era Vera y Roquetas y desde luego también la reivindicación es histórica con respecto a estos dos partidos. Y lo hemos conseguido. Cuando entren en funcionamiento se va a notar que esos dos partidos en particular van a funcionar bien. Esa es la idea que yo tengo y creo que va a ser certera. La creación de estos nuevos juzgados no ha venido como una lotería porque están teniendo refuerzos desde hace años. Concretamente en Vera los refuerzos llevan de forma ininterrumpida desde 2009, con lo cual ahora se va a mejorar esa situación.

-¿En qué situación queda El Ejido?

-En el caso de El Ejido va a mejorar si cabe aún más. Además entiendo que en El Ejido era imprescindible porque ahí es dónde está la experiencia piloto de la Oficina Judicial que va a entrar también en funcionamiento en breve y que se cuente con un nuevo juzgado siempre va a ser una gran mejora. El resto de los juzgados, todo lo que venga es bienvenido, pero entiendo que de momento podemos atender las necesidades inmediatas con la creación de esos tres juzgados en la provincia. Respecto a Almería, habría sido conveniente que se hubiera creado un juzgado de instancia, uno de lo social, uno de lo penal... Todo eso es imprescindible pero a veces hay que hacer una selección y en este reparto general en Andalucía hemos sido los más beneficiados.

-¿Cuál sigue siendo el efecto de la crisis en los asuntos judiciales?

-Todo se lleva a juicio. En civil los efectos de la crisis han sido tremendos. En civil se ha manifestado sobre todo en dos grandes grupos de procedimientos, que son en los hipotecarios, es de todos sabidos que por los impagos de hipotecas por los efectos de paro y desempleo y el parón de todo el sector de la construcción, todo esto ha desembocado en el impago generalizado de las hipotecas, y lógicamente eso ha supuesto una serie de situaciones casi límites a través de desahucios generalizados. Y luego también se ha hecho factible en otros apartados pero que todos redundan en el ámbito civil, que es donde más se ha manifestado. Los números penales prácticamente no varían de un año para otro pero en civil ha sido una avalancha. Ha habido muchas empresas que se han quedado en el camino, concursos de acreedores, eso ha redundado en el tejido social de esta provincia y al final desemboca en los juzgados.

-¿De qué cifras podemos estar hablando?

-Con carácter general, a 30 de septiembre de 2017 habíamos registrado unos 300 asuntos civiles más que el año pasado Y quedarían tres meses para que acabar la estadística del año. Eso es una auténtica barbaridad, una auténtica avalancha. Y todavía no han llegado todos los asuntos que se están viendo de cláusulas suelo desde el 1 de junio de 2017. Cuando todo eso desemboque aquí, realmente va a ser lamentable. Esto se nota mucho. La juridiscción penal resuelve más rápido pòrque el número de asuntos se ha mantenido en el tiempo y porque entiendo que, de momento, están bien dotadas las dos secciones penales.

-¿Qué solicitudes se plantean para la justicia en Almería?

-Estamos solicitando muchas cosas que son necesarias. Por ejemplo, si seguimos con los juzgados, es muy importante que se lleve a cabo la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer. Esto es un proyecto que inició el CGPJ pero que no se ha consolidado todavía y desde luego ese proyecto lo llevé a cabo a través de los informes que anualmente hacemos y creo que resolvería también muchos problemas de la provincia. Si en lugar de que en cada partido judicial haya un juzgado especializado en violencia sobre la mujer, se establece uno para una comarca en general, eso va a descargar al resto de los juzgados de la zona. Comarcalización también en materia de los juzgados de familia. Es conveniente que haya un solo titular para que resuelva todas las cuestiones que afectan a un sector de la población de mucha entidad y al mismo tiempo que se unifiquen los criterios, no que cada juez tenga uno. Otra petición y reclamación secular es la de elevar a la categoría de magistrados de los jueces que están en las ciudades con más población, El Ejido y Roquetas de Mar. Con esa medida se produce una mayor estabilidad de los jueces en cada juzgado y eso hace que se reestructuren mejor, que se organicen y en definitiva funcionen mejor.

-¿Cómo va la implantación del papel 0?

-Bastante bien, con todas las peculiaridades que tiene cuando se inicia un proyecto. El juzgado piloto, ha sido el de Instancia 3 de Almería, que lleva más de un año con esta iniciativa. Se instaura el papel 0 desde enero de 2016 pero aquí ya el papel 0 o expediente digital se está llevando a cabo de manera que en ese juzgado solamente asuntos y procedimientos anteriores se llevan en formato papel. Todo lo demás va por expediente digital. Es un avance impresionante. Y esta sección civil es pionera a nivel de Andalucía. Porque desde mayor de este año también todo lo que entra, lo hace por la vía digital. Está facilitando mucho la labor, como digo es un proyecto puntero porque de momento no existe ninguna otra Audiencia en Andalucía que lleve esta situación y creo que con todas las dificultades que implica, le vamos a dar un mejor servicio al ciudadano, que es de lo que se trata.

-¿Puede paliar en parte la falta de una segunda sección civil?

-Creo que sí. Todo lo que sea el uso de las nuevas tecnologías... Insisto en que en un principio tenemos que reclicarnos todos y que esta iniciativa tenemos que tener lógicamente el respaldo de la Junta de Andalucía, que es la que la lleva a cabo y nos están dotando de todos los medios materiales que necesitamos. En esta tarea del expediente digital y Lexnet estamos implicados no sólo los juzgados, sino tambien todos los operadores jurídicos. En breve van a entrar también los cuerpos y fuerzas del Estado a través de los atestados que se van a presentar por esa vía digital. Estamos en un proceso imparable y no podemos mirar hacia atrás, creo que en cuestión de unos años la administración de justicia no se va a parecer en nada a lo que venimos tratando en las últimas décadas.

-¿Qué desea para el 2018?

-Muchos deseos, no podría decir uno solo. Las personas que dirigimos un proyecto y un órgano judicial pensamos más en el futuro que en el presente. Deseo que de una vez por todas se vaya viendo la luz al final del túnel. De todas maneras creo que la gente de Almería debe saber que hay muy buenos profesionales en esta materia, todos los operadores jurídicos vamos en la misma línea y así se pueden conseguir todos los objetivos.