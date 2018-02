"Hay obligaciones, no te puedes casar por la foto en la Virgen del Mar"

José Juan Alarcón Ruiz está al frente del tribunal diocesano de Almería desde que asumió el encargo del obispo de ser el vicario judicial. Con sólo 41 años llegó a ser el más joven del país en esta encomienda de la justicia eclesial y ejerce, además, como delegado para las causas de los santos de la Diócesis en la provincia. En la entrevista con este periódico analiza la actividad creciente del tribunal eclesiástico y las claves de su principal causa, la nulidad matrimonial. Al otro lado de la puerta, una señora presta declaración en uno de los procesos recién iniciados. Es la parte demandada y hace un profuso recorrido por los errores de su exmarido. Según explica José Juan Alarcón, la incapacidad para asumir las obligaciones del matrimonio es uno de los motivos más frecuentes de las demandas y se fundamenta en la falta de compromiso de determinadas personas para asumir las obligaciones de un sacramento. "El matrimonio se concibe para entregarse, compartir la vida y tener hijos y no todo el mundo lo asume. Si no quieres tener hijos, por ejemplo, estás excluyendo una parte del matrimonio", argumenta el vicario judicial. "No te puedes casar en la iglesia para tener una foto bonita en la Virgen del Mar, hay que valorar las obligaciones y deberes del sacramento", añade.

El vicario judicial cita, entre las anécdotas, a un señor que cuando se iba a casar por la iglesia se dieron cuenta de que ya lo hizo con anterioridad y no le constaba nulidad alguna. Al final todo se resolvió. "Aquí no se juzga a las personas, se estudia el vínculo matrimonial contraído para ver si se puede declarar nulo", añade. Y para analizar la invalidez del vínculo cuentan con la ayuda de los peritos psicólogos y de los testigos de la convivencia conyugal.