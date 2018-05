"Las obras se han programado para cortar el tráfico solo lo imprescindible"

Los dos meses de retraso se deben a la espera de la autorización de Adif, ya que la organización de los trabajos adentra a los operarios primero en zona ferroviaria antes de invadir la propia carretera con la finalidad municipal de provocar los menos cortes posibles en Sierra Alhamilla, una arteria principal en la capital. Primero se actuará intramuros para, una vez habilitado el primer nuevo carril de los tres que tendrá la futura avenida, proseguir con la ejecución del resto del proyecto.

"Los trabajos se van a hacer de adentro afuera con la idea de evitar molestias a los vecinos y los almerienses que utilizan esa vía. Se va a trabajar colocando primero el vallado para delimitar la zona y luego se echará abajo el muro", abundó ayer el concejal de Desarrollo Urbano. La planificación, por tanto, "es trabajar en la zona del terreno cedido por Adif para acometer la ampliación de la vía y después ensanchar la acera de la margen donde están las viviendas para que los carriles de circulación estén siempre abiertos y no se corte la vía al tráfico, una situación que sí supondría una gran molestia". Cierto es, no obstante, que habrá "irremediablemente" cortes puntuales del tráfico a la hora de entrada y salida de la maquinaria en la zona, "pero nada más. No al menos en el tráfico rodado", insistió ayer Castellón.

El plazo de ejecución de las obras es de nueve meses, durante los cuales la empresa adjudicataria tendrá que hacer realidad el bulevar de aceras anchas con arbolado y tres carriles de circulación, además de un carril bici, por el importe de 1.729.030 euros.