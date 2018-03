España entera lloró ayer la trágica muerte del pequeño Gabriel. Los representantes de las instituciones y partidos políticos, el mundo del deporte, los actores, periodistas y artistas contribuyeron con su luto y pesar y sus mensajes de cariño a los familiares del menor a través de las redes sociales a convertir el hashtag #TodosSomosGabriel en trending topic. Twitter y Facebook se llenaron de imágenes de peces, si bien no tenían el mismo sentido que en los días anteriores. De un océano de solidaridad de norte a sur del país, incluso en ciudades del otro lado del charco, con miles de pescaítos buscando el camino de vuelta a casa como Nemo, se ha pasado a un océano de lágrimas en el que todo un país ha llorado esta muerte que nadie comprende. Los líderes políticos transmitieron sus condolencias de forma oficial, no sin resignación, pero sin salirse de la formalidad. Sin embargo, otros rostros conocidos del deporte y la cultura reabrían el debate sobre la prisión permanente revisable y la cadena perpetua y también sobre la necesidad urgente de una ley que proteja a los menores como ha reivindicado Save the Children. A los mensajes iniciales de cuerpos de seguridad y emergencias que han participado en las labores de búsqueda y de las instituciones en su conjunto se fueron sumando de manera incesante a lo largo del día cantantes como Bisbal, Alejandro Sanz, Malú, Manu Carrasco, entre otros, así como la escritora Lucía Extebarría, periodistas como Ana Rosa Quintana e Íker Jiménez, y deportistas como Sergio Ramos, Jordi Alba, Felipe Reyes, Marc Márquez, Marc Bartra, Saúl Carviotto o Álvaro Arbeloa. En un par de partidos de la liga de fútbol y baloncesto también se tuvo muy presente al pequño Gabriel. Ada Colau, Cristina Cifuentes, Irene Montero o la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, municipio que ayer recordó al pequeño cuando todavía nada se conocía de su muerte en el partido de fútbol que organizaron los primos del padre residentes en Cataluña, también se sumaron desde las diferentes responsabilidades e ideologías. La conmoción y el dolor inundó las redes y cambió la programación de las principales cadenas. Rotos por la muerte de Gabriel, de Lugo a Gijón bajando a Jerez. Ahora el pescaíto nada en su memoria.