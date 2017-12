La oposición fuerza en bloque el 'bypass' del soterramiento

Ni el alcalde ni el concejal de Desarrollo Urbano están conformes, pero desde el Ayuntamiento, si el equipo de gobierno no decide incumplir los compromisos plenarios, se instará en breve al Gobierno central a variar los planes de obra del soterramiento del paso a nivel de El Puche al objeto de que la estación capitalina se mantengan operativa, haciendo circular el ferrocarril por carretera de Sierra Alhamilla sin necesidad, con ello, de trasladar a pasajeros y a trabajadores a la estación de Huércal de Almería.

Es el bypass que ha venido defendiendo la Mesa del Ferrocarril, una propuesta que ayer era debatida en el Pleno de carácter ordinario, contenida en la moción desarrollada por el portavoz del Grupo Municipal Socialista y que, pese a las advertencias de las consecuencias -malas- ensalzadas por los populares, obtuvo el respaldo de Ciudadanos e IU.

Con la fórmula de la mejora en la licitación, Pérez Navas entiende que no habrá sobrecoste

13 votos a favor y 12 en contra obligan al alcalde a enviar al Gobierno de España una solicitud para que introduzca en la adjudicación de las obras de supresión del paso a nivel una mejora en el contrato que permita mantener la estación actual operativa. Según Juan Carlos Pérez Navas, ni cuesta dinero, ni retrasa la demanda supresión de las vías en superficie de El Puche.

El PP procuró convencer de que este bypass supondría un desembolso de dos millones de euros y prolongar las actuaciones diez meses, además de otras cuestiones de impacto social negativas como son el "colapso" del tráfico rodado a la entrada del polígono industrial del sector 20 y del acceso a Almería por la rotonda del Estadio desde la autovía, problemas de seguridad vial y las molestias que ocasionaría unas vías "bajo los balcones" del trazado provisional que, además de carretera de Sierra Alhamilla, pasaría por la calle Mariana Pineda. "Al margen de lo dicho, es más tiempo, más esfuerzo y más dinero", completó Castellón, mientras que el alcalde recordaba el estudio técnico de alternativas que se decantaba por la opción de cerrar la estación de Almería y atender al tráfico de pasajeros en la de Huércal, así como la aprobación unánime de la misma en el seno de la Sociedad Almería Alta Velocidad, "incluida la Junta". Pero "el más caro, más lento y con riesgo de seguridad" al que aludió Ramón Fernández-Pacheco no cambió el sentido del voto ni del de Ciudadanos. "Sería una torpeza trasladar la estación a Huércal y no invertir el dinero de adecuar la estación de este municipio a estudiar la posibilidad de crear el 'bypass' que, por otro lado, también pide la Mesa del Ferrocarril", objetó el portavoz Miguel Cazorla.

El equipo de gobierno tuvo de esta forma que comprometerse de forma tácita a instar a Adif a que estudie la viabilidad del bypass y que pueda ser ofertado por las empresas en el proceso de licitación pública de las obras.

El PSOE pretende que se mantenga la llegada y salida de trenes desde la Estación de Almería capital durante el desarrollo de las obras y "evitar el riesgo de que se traslade para siempre". "No queremos que se traslade una estación que es referente de capital y que, con ello, se pierda la intermodalidad actual de la que se benefician todos aquellos viajeros que vienen desde distintos puntos de la provincia en autobús", defendió Pérez Navas.

Además, argumenta que contar con la estación fuera de Almería también generaría un problema de desplazamiento y de falta de aparcamiento para miles de posibles usuarios del tren y para los propios trabajadores, así como un importante gasto para poner en funcionamiento esa otra estación. "No queremos que se pare el proyecto, sino que -añadió el portavoz-, cuando se saque a licitación la obra, las empresas puedan presentar mejoras y hacer un posible 'bypass' para que la estación no se ubique fuera de Almería y, en consecuencia, que los viajeros no se tengan que trasladar".

La Mesa del Ferrocarril ha agradecido públicamente la postura adoptada por los tres grupos de la oposición en aras, indicaban, de mantener la estación en Almería durante las obras.