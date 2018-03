Los padres de Gabriel dicen que el detenido no tiene relación con la desaparición

Los padres de Gabriel Cruz, el niño de 8 años desaparecido en Níjar (Almería), han afirmado hoy que el hombre condenado por acosar a la madre y detenido por incumplir una orden de alejamiento no tiene ninguna relación con la desaparición de su hijo. Los padres de Gabriel Cruz, el niño de 8 años desaparecido en Níjar (Almería), han afirmado hoy que el hombre condenado por acosar a la madre y detenido por incumplir una orden de alejamiento no tiene ninguna relación con la desaparición de su hijo. Así lo han asegurado en una comparecencia ante los medios de comunicación, en la que Ángel Cruz y Patricia Ramírez han negado que el detenido, que hoy ha ingresado en prisión, esté vinculado con la desaparición del niño a pesar de los reiterados quebrantamientos de las medidas impuestas de alejamiento por su comportamiento de acoso hacia la mujer. "La situación del señor que está en la cárcel es por un asunto de acoso hacia mi persona, en el que llevaba bastante tiempo, casi dos años, en el que yo me he sentido muy acosada, con miedo", ha dicho Patricia Ramírez. "No ha sido una pareja, es una persona que se enamoró, sus capacidades están, podríamos decir mermadas, pero no tiene nada que ver con nuestro hijo. Y el hecho de que esté en la cárcel no tiene nada que ver tampoco con la búsqueda de nuestro hijo", ha insistido. "Por eso esa vía queda completamente descartada (...) es importante que lo sepan para que no sigamos tirando por ahí", ha reiterado. Patricia también ha reclamado como madre y "sin rencor" que quien tenga a Gabriel "intente en un sitio público, en una zona donde lo pueda dejar" hacer que aparezca el niño, al que ha calificado como "muy especial". Ángel Cruz ha subrayado que el niño "es muy pequeño y necesita a su madre y a su padre también" y ha agradecido su trabajo a los voluntarios y a los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad y de emergencias, "con los que estamos en contacto permanente y que nos permiten mantener la esperanza de recuperar a Gabriel pronto". El portavoz de la familia, Santiago Burillo, ha añadido que ha sido la Guardia Civil la que ha confirmado que el acosador "no está vinculado en ningún caso a la desaparición de Gabriel", aunque ha afirmado que su ingreso en prisión "supone una liberación para Patricia ya que llevaba dos años realmente duros con esta situación". "Es muy importante porque permite eliminar el foco y centrarse en otras vías de investigación a los profesionales", ha destacado. También ha reclamado que se liberen los teléfonos de llamadas con "indicios que no sean concluyentes" y ha instado a canalizar estas llamadas a través de la Guardia Civil porque "serán tratadas con rigor, no serán desechadas en ningún caso". Ha dicho que el radio de búsqueda cada vez se "amplía más y es posible que busquen en algunas zonas concretas por alguna información que a nosotros todavía no nos ha llegado". Burillo ha querido "saldar rumores" que podrían implicara al padre en la desaparición del niño porque "es totalmente falso, en ningún momento se ha sospechado de él porque la relación que mantienen los padres es maravillosa". Ha relatado que Patricia sufrió un "ataque de ansiedad, agravada por estos bulos y por la situación que está pasando".